انطلاق مؤتمر بمطروح لدعم عملية سيناء 2018

مؤتمر صحفي لدعم الإرهاب بمطروح

معتز محمود



أقامت المنظمة العالمية لخريجى الازهر بمحافظة مطروح مؤتمرا لدعم القوات المسلحة فى محاربة الارهاب فى سيناء خاصة مع اطلاق العملية الشاملة 2018 لتطهير سيناء من البؤر الاجرامية والإرهابية ،وذلك برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.



كما حضر المؤتمر الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتيرالعام المساعد ، والنائب مهدى العمدة عن الهيئة البرلمانية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطي مدير أوقاف مطروح، والاب كيرلس ممثلا عن الكنيسة بمطروح ، والشيخ بحر هنداوي عن الدعوة السلفية ، والعمدة محمدعيسى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، والشيخ عبد الرحمن عبد الجواد منسق عام مجلس حكماء مطروح ، والعمدة خالد بو خرطة رئيس رابطة الشباب ، وعمد ومشايخ وعواقل ووجهاء وشباب والمرأة وطلاب وخريجى الازهر بالمحافظة



و أكد الحاضرون على تأييدهم ومباركتهم للعملية الشاملة لتطهير سيناء من البؤر الارهابية والاجرامية ، مع تعظيم دور القوات المسلحة وقرار القيادة السياسية الحكيمة بإطلاق تلك العملية بعد دراسة متأنية وفى الوقت المناسب لاعادة الامن والاستقرار إلى سيناء.



ولفتوا إلى أن الله حبا مصر بهبوط الأنبياء والأديان عليها وعظم أرضها المقدسة فى سيناء، مع حفظها ضد كل شر، فكانت على مر التاريخ صمام الأمان للامة العربية والاسلامية

