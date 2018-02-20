مد مهلة تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمزارعى مطروح 3 أشهر

العقارية لاستصلاح الأراضى

الصاوى أحمد



وافقت «الحكومة » ممثلة فى محافظة مطروح، على مد مهلة تقنين أراضى وضع اليد فى المحافظة، حتى 3 أبريل المقبل، بدلا من مطلع فبراير الجارى، فى استجابة لرغبات المتقدمين والمزاراعين، لاستكمال إجراءات التقديم.



طبقا لتعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الصادر نهاية يوليو 2017، يحق لكل محافظة التصرف فى الأرض التى لا تخضع لجهة أو ولاية، كما يجوز لجهات الولاية مثل هيئة التعمير، والهيئة العامة لاستصلاح الأراضى تفويض المحافظات فى تلقى طلبات التقنين.



تنقسم رسوم تقنين أراضى وضع اليد، إلى نوعين الأول رسم المعاينة، والثانى رسم الفحص، وتختلف القيمة المالية لكل رسم حسب حجم المساحة وقربها وبعدها من الكردون.



تنقسم الأراضى إلى نوعين، الأول يقع خارج الكردون، ويبلغ رسم الفحص فى قطعة الأرض الزراعية التى لا تزيد عن 10 أفدنة 2000 جنيه، ورسم المعاينة 1000 جنيه.



أكد تقرير صادر من وزارة الزراعة، أن رسم الفحص يبلغ 4000 جنيه للقطعة التى تزيد عن 10أفدنة حتى 100 فدان ورسم المعاينة 100 جنيه لكل فدان، حين يبلغ الرسم 5000 جنيه لمساحة القطعة التى تزيد عن 100 فدان حتى 1000 فدان ورسم المعاينة 90 جنيهًا لكل فدان.



أوضح «التقرير» أن رسم الفحص فى الأراضى التى تزيد مساحتها عن 1000 فدان حتى 20 ألف فدان يبلغ 7 آلاف جنيه للفدان، ورسم المعاينة 80 جنيهًا عن كل فدان بحد أقصى 130 ألف جنيه للمعاينة للقطعة الواحدة.



كشف «التقرير» عن أن رسم الفحص فى الأراضى التى تزيد مساحتها عن 20 ألف فدان حتى 50 ألف فدان يبلغ 10 آلاف جنيه، ورسم المعاينة 80 جنيهًا، عن كل فدان و130 ألف جنيه حد أقصى لرسم المعاينة.



أضاف «التقرير» أن رسم الفحص لقطعة الأرض التى تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان، يبلغ 15 ألف جنيه ورسم المعاينة 2 جنيه عن كل فدان، بحد أقصى 200 ألف جنيه للمعاينة.



فيما يتعلق بالقائمة الثانية للرسوم، المخصصة للأراضى الزراعية داخل كردون المبانى، يصل رسم الفحص فيها إلى 3 آلاف جنيه للفدان، ورسم المعاينة 1000 جنيه لكل فدان.



حصلت «المال » على تفاصيل المستندات المطلوبة من المتقدمين، لتقنين أوضاعهم على أراضى وضع اليد، ورسوم الفحص والمعاينة، طبقا لكل حالة، والتقديم فى مبنى المحافظة التى تشرف على تلقى الطلبات وفحص ومعاينة الأراضى.



أكد مصدر مسئول فى وزارة الزراعة لـ«المال»، أن المستندات المطلوبة بالنسبة للأراضى الزراعية المستصلحة، أو المستزرعة، فى محافظة مطروح تضم صورة بطاقة رقم قومى سارية لمقدم الطلب ،وشهادة من الجمعية الزراعية بالحيازة قبل تاريخ 22 /7 /2017، وعقد بيع ابتدائى، وخريطة موقع عليها موقع الأرض بالإحداثات بمقياس رسم مناسب.



أوضح أن وزارة الزراعة أوكلت محافظة مطروح فى تلقى طلبات التقنين بناء على التفويض الذى منحته هيئة التعمير للمحافظات، للتيسير على مقدمى طلبات التقنين.



بدأت المحافظات فتح باب تلقى طلبات التقنين، والشراء مؤخرا، ضمن الحائزين لأراضى الدولة، الذين قاموا باستصلاحها، أو استزراعها قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لعام 2017 (22/7/2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2018 ، الذى أوقف وضع اليد بأى شكل بعد ذلك التاريخ، بعد أن كان التقنين متوقف للأراضى التى تمت زراعتها بعد تاريخ صدور القانون 148 لسنة 2006.