3 أسباب وراء الإقبال المتزايد على التمويل متناهى الصغر

مشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقى



أرجع خبراء متخصصون - على علاقة وثيقة بالتمويل متناهى الصغر بعدد من الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الاهتمام المتزايد من قبل البنوك والجمعيات بتأسيس كيانات متخصصة فى هذا النشاط، إلى 3 عوامل رئيسية.



وتمثل العامل الأول فى الفجوة التمويلية بين العرض والطلب والتى تقدر بنحو %80، أما العامل الثانى، وفقًا للمتخصصين يكمن فى الربحية المرتفعة بالقطاع والتى تتعدى فى بعض الأوقات %30، فيما مثل ارتفاع معدلات الفقر ثالث العوامل.



وقالوا إن السوق فى مصر بحاجة ماسة وبشكل عاجل إلى تمويلات ضخمة لتغطية الطلب المتزايد من العملاء، مؤكدين أن نسب الفقر المرتفعة فى البلاد هى السبب الرئيسى فى هذه الفجوة التمويلية.



وأوضحوا أن المنافسة بين البنوك على تأسيس شركات تصب فى مصلحة العملاء فى النهاية، لأنها ستدفع إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية، وبأقل سعر فائدة، متوقعين تأسيس مزيد من الكيانات وحصول عدد كبير من الجمعيات على التراخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الحالى.



وتعمل بالسوق المحلية حاليًا 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى ريفى، وتنمية، وتساهيل، إضافة إلى أكثر من 840 جمعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتسعى شركات "سندا" و"أمان" و"تمويلى" لاقتحام القطاع، وتمكنت الأولى والثانية من الحصول على الترخيص المؤقت من قبل الرقابة المالية، فيما تنتظر الثالثة الحصول على هذا الترخيص.



ويعتزم أيضًا بنكا "الأهلى وإيجى بنك" اقتحام هذا القطاع، وبدأ الأول خطوات فعلية للتأسيس، فيما اكتفى الثانى بالإعلان، ولم يتخذ أى خطوات رسمية معلنة حتى الآن، كما أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سعيه لتدشين شركة.



فى البداية عزا الدكتور هانى عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، السبب الرئيسى وراء إقبال العديد من البنوك والمؤسسات المالية على تأسيس شركات التمويل متناهى الصغر، إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض.



وأضاف أن دراسات عدة من جهات دولية أوضحت ان حجم الفجوة يصل لحوالى %80، ما يعنى وجود عدد كبير من عملاء التمويل متناهى الصغر لا يحصلون على احتياجاتهم التمويلية، بالإضافة إلى عدم قدرة الجهاز المصرفى على توفير الاحتياجات للقطاع غير الرسمى، مشيرا إلى أن الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر هى التى تقوم بخدمة هؤلاء العملاء.



ولفت عماد الدين إلى أن الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر تحقق ربحية عالية، وأن متوسط فترات التمويل لعملاء النشاط تتراوح من 3 : 6 شهور مع دورية سداد من العملاء للشركات تصل فى بعض الأحيان إلى أسبوع، وهو ما يمكن الأخيرة من تكوين محافظ كبيرة، وبالتالى تعظيم ربحية تلك الشركات على المدى المتوسط.



وأكد أنه كلما توافرت موارد مالية كبيرة لدى الشركة، تمكنت من تحقيق نقطة التعادل فى وقت قليل، وارتفعت معدلات ربحيتها مع الأخذ فى الاعتبار أن نجاح شركات التمويل متناهى الصغر يعتمد على كفاءة الإدارة وقوة فريق المنح والتحصيل لديها.



وفيما يتعلق بالشركة التى يعتزم الجهاز تأسيسها لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر، قال إن الجهاز ما زال يفاوض عددًا من الجهات للمساهمة فيها، متوقعًا إطلاق الكيان الجديد قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى.



وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف بحد أدنى.



فى سياق متصل، قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، إن السر وراء الإقبال على تأسيس شركات متناهية الصغر، هو ارتفاع معدلات الفقر واحتياج السوق الكبير إلى هذه النوعية من التمويلات.



ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، سجل التمويل متناهى الصغر تمويلات قدرت بنحو 9.3 مليار جنيه خلال 2017.



ولفت إلى أن نجاح الشركات والجمعيات العاملة فى المتناهى الصغر يتوقف على منهجية التمويل وطريقة التحصيل، مؤكدا أن السوق ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من الكيانات.



وبحسب القانون، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة، وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا.



وحول الشركة التى تسعى الجمعية لتأسيسها، الحمزاوى دراستها جديًّا، موضحا أنه تم تكليف أحد الاستشاريين الكبار بعملها وسينتهى منها قريباً، مشيرا إلى أن جمعيته عرضت على بنك الاستثمار العربى المساهمة فيها، ولم يمانع، وستعرض المساهمة على بنك آخر خلال الفترة المقبلة.



وبدوره، أكد رئيس إحدى الشركات العاملة بالتمويل متناهى الصغر، رفض الإفصاح عن هويته، أن هناك فجوة تمويلية كبيرة فى القطاع تصل إلى %60، وأن دخول الكيانات قد يقلل منها خلال السنوات المقبلة.



وقال إن شركات التمويل متناهى الصغر التى تعمل فى السوق بشكل جيد وتنتقى عملاءها وتسرع من إجراءات الحصول على القرض، تستطيع تحقيق أرباح هائلة فى وقت قصير، مؤكدًا أن السوق ستظهر بشكل جيد للجميع خلال العام المقبل 2019.



وأكد أن مصر بها أكبر عدد من العملاء فى التمويل متناهى الصغر بالمنطقة العربية، ودخول شركات جديدة فى القطاع سيضاعف هذه الأرقام، لافتا إلى أن التمويل متناهى الصغر سيشهد منافسة شرسة للغاية خلال الأعوام المقبلة.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.