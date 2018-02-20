مصر للحياة تتعاقد مع IBM وB.RISK تمهيدا لميكنة عملياتها

مصر لتأمينات الحياة

الشاذلى جمعة



تعاقدت شركة «مصر لتأمينات الحياة»، مع شركتى «IBM» و«B.RISK» العالميتين المتخصصتين فى تكنولوجيا المعلومات، لتحديد المتطلبات الوظيفية، و وضع كراسة الشروط الخاصة بميكنة جميع العمليات المالية و الإدارية لها.



وقال أسامة عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة» للشئون المالية والإدارية، إن «IBM» سوف تحدد المتطلبات الوظيفية، بينما تضع «B.RISK» كراسة الشروط الفنية، وتحديد احتياجات الشركة لميكنة النظم المالية والإدارية، مثل الموارد البشرية والعمليات المحاسبية والاستثمار.



وأضاف أن وضع كراسة الشروط سيتم خلال تسعة شهور، بجانب طرح مناقصة عالمية لاختيار الشركة التى ستقوم بتنفيذ عملية الميكنة.



وأوضح أن ذلك يأتى بعد التعاقد مع شركة «DXC» الأمريكية العام الماضى لوضع نظام تكنولوجى متكامل لجميع العمليات الفنية بالشركة، مثل الإصدار فى التأمينات الفردية والجماعية والطبى، وإعادة التأمين وصرف المطالبات.



وأشار إلى تعاقد شركته مع «معهد الدراسات التجارية» بجامعة القاهرة، لميكنة نظام التكاليف بها، مثل حساب التكاليف وتحليلها و وضع خطط إستراتيجية وموازنات مستقبلية، والتحكم فى المصروفات الفعلية على مستوى المناطق والفروع، والمنتجات الخاصة بالشركة، لافتا إلى أن تلك العملية سوف تنتهى العام الحالى.



وأكد أن السعى لميكنة جميع عمليات الشركة الفنية والمالية والإدارية والتكاليف، يأتى لمواكبة التطورات الحديثة ومساعدة الشركة فى تحسين تصنيفها الائتمانى من مؤسسة «AM BEST» العالمية.