التعليم العالي تبحث سبل التسويق الصناعى لابتكارات هندسة الإسكندرية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال - خاص



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تسعى لتحويل مراكز البحوث والجامعات الحكومية والخاصة لبيوت خبرة محلية فى مجالها، وتوجيه قدراتها البحثية للعمل فى نقاط بحثية حقيقية يشعر المجتمع بمردودها الاقتصادى والاجتماعى.



وأكد عبدالغفار، على مواصلة الجهود التى تبذلها الوزارة فى مجال ربط البحث العلمى والصناعة، وتطويع الأبحاث العلمية الصادرة عن المراكز والمعاهد البحثية المختلفة لخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة.



وفى هذا الإطار، تلقى الوزير تقريرًا قدمه الدكتور سعيد درويش، مستشار الوزير لربط البحث العلمى بالصناعة حول زيارته لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.



وعقد درويش اجتماعًا مع الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد الكلية للتباحث فى المواضيع ذات العلاقة بتشجيع الابتكار والأبحاث القابلة للتطبيق الصناعى.



واستعرض خلال الاجتماع المنتجات المتميزة التى أنجزها طلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال أبحاثهم العلمية لعرضها على المصانع ذات الصلة لبحث تطبيقها وتسويقها تجاريا، واقترح عقد ندوة مصغرة بالكلية حول التصنيع الرقمى والجيل الرابع للتصنيع.



وأكد قنصوة على تواصل جامعة الإسكندرية الدائم مع جهات الصناعة، مشيدًا بالدعم الذى تقدمه العديد منها لتطوير معامل الأقسام المختلفة بالكلية ودعم الأبحاث العلمية وابتكارات الطلاب.



وشدد على حرص الكلية على رعاية الطلاب المتميزين والمبتكرين من أصحاب الاختراعات، وتوفير المساعدات اللازمة لهم لتطوير ابتكاراتهم وتصنيع نماذج أولية منها، وكذلك تقديم الدعم المادى للطلاب المشاركين فى المسابقات المحلية والعالمية.



ومن جانب آخر، أجرى درويش زيارة لمصانع الدخيلة للحديد، بهدف بحث دعم علاقة المصانع مع مركز بحوث الفلزات التابع للوزارة، ودعم التعاون بينهما فى المجالات التى يمكن نقل خبرة المركز فيها للمصنع.



ونقل خلال الزيارة لمسئولى المصنع حرص الوزارة على توجيه البحث العلمى لخدمة الصناعة الوطنية، ومن جانبهم عبر المسئولين بالمصنع عن رغبتهم فى الاستفادة من برامج الوزارة لدعم الصناعة، ومنها برنامج أستاذ لكل مصنع وغيرها من المبادرات التى تقدمها لربط الصناعة بالبحث العلمى.