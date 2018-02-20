حركة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء

مواني البحر الأحمر

نادية صابر:



قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة والنوى إكسبريس وعلى متنهم 358 راكب و64 شاحنة بضائع و13 شاحنة عفش ركاب و12 سيارة كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 115 راكب و 100 شاحنة و 7 سيارة .



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 92 راكب و 103 شاحنة و 4 سيارة و غادرت السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 292 راكب و 82 شاحنة بضائع و 15 سيارة.



ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 432 راكب و تداول 81 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 183 راكب و 11 براد و 6 تريلا.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 149 راكب و 12 براد و 10 تريلا و غادرت السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 100 راكب و 18 براد و 24 تريلا و سيارة واحدة.