إكسون موبيل مصر تضخ 60 مليون دولار استثمارات جديدة

هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر

المرسى عزت



كشف هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب ومدير الزيوت لإفريقيا والشرق الأوسط، بشركة إكسون موبيل مصر، أن الأخيرة ستضخ 60 مليون دولار استثمارات جديدة فى السوق المحلية.



وقال فى تصريحات خاصة لـ «المال»، على هامش الاحتفال الذى نظمته الشركة، أمس، للإعلان عن منتجها الجديد بنزين 95 عالى الكفاءة، إنها تطور دوما محطاتها التابعة لتموين السيارات، وكذلك مستودعات الوقود التابعة بهدف تغطية احتياجات السوق المصرية من الوقود والزيوت.



وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة، من تخفيض دعم الوقود، وتحرير أسعار الصرف، تدفع الشركة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.



فى سياق متصل، قال شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير مبيعات المحطات، إن «إكسون موبيل مصر»، بدأت بيع البنزين 95 عالى الجودة، فى عدد 84 محطة، ترتفع إلي 100 محطة الأيام القليلة المقبلة.



ولفت إلى أن البنزين الجديد يتم توزيعه فى جميع محافظات الجمهورية، بلا استثناء، مؤكدا أن الشركة وضعت خطة استراتيجية تقوم على إحلال البنزين الجديد 95 عالى الجودة، بديلا للبنزين 95 الحالى فى جميع محطاتها التابعة، التى تصل إلي 350 محطة.



يذكر أن الإضافات الجديدة على بنزين 95، تم طرحها وتسويقها منذ أكثر من 10 سنوات، فى بلدان أوروبية عديدة، مثل ألمانيا، وانجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وقبرص، ويتم تسويقه لأول مرة فى مصر.



ويقوم البنزين الجديد، على تكوين طبقة حماية تمنع الرواسب الضارة من التراكم مرة أخرى، بقدرته على تنظيف الأجزاء الحيوية فى المحرك، ومن ثم إطالة عمره الافتراضى، وتقليل استهلاك الوقود.