EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
إكسون موبيل مصر تضخ 60 مليون دولار استثمارات جديدة
الثلاثاء 20 فبراير 2018 10:52 ص
هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"جنرال موتورز" و "إكسون موبيل" تجددان شراكتهما
هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر
المرسى عزت
كشف هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب ومدير الزيوت لإفريقيا والشرق الأوسط، بشركة إكسون موبيل مصر، أن الأخيرة ستضخ 60 مليون دولار استثمارات جديدة فى السوق المحلية.
وقال فى تصريحات خاصة لـ «المال»، على هامش الاحتفال الذى نظمته الشركة، أمس، للإعلان عن منتجها الجديد بنزين 95 عالى الكفاءة، إنها تطور دوما محطاتها التابعة لتموين السيارات، وكذلك مستودعات الوقود التابعة بهدف تغطية احتياجات السوق المصرية من الوقود والزيوت.
وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة، من تخفيض دعم الوقود، وتحرير أسعار الصرف، تدفع الشركة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.
فى سياق متصل، قال شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير مبيعات المحطات، إن «إكسون موبيل مصر»، بدأت بيع البنزين 95 عالى الجودة، فى عدد 84 محطة، ترتفع إلي 100 محطة الأيام القليلة المقبلة.
ولفت إلى أن البنزين الجديد يتم توزيعه فى جميع محافظات الجمهورية، بلا استثناء، مؤكدا أن الشركة وضعت خطة استراتيجية تقوم على إحلال البنزين الجديد 95 عالى الجودة، بديلا للبنزين 95 الحالى فى جميع محطاتها التابعة، التى تصل إلي 350 محطة.
يذكر أن الإضافات الجديدة على بنزين 95، تم طرحها وتسويقها منذ أكثر من 10 سنوات، فى بلدان أوروبية عديدة، مثل ألمانيا، وانجلترا، وفرنسا، وإيطاليا، وقبرص، ويتم تسويقه لأول مرة فى مصر.
ويقوم البنزين الجديد، على تكوين طبقة حماية تمنع الرواسب الضارة من التراكم مرة أخرى، بقدرته على تنظيف الأجزاء الحيوية فى المحرك، ومن ثم إطالة عمره الافتراضى، وتقليل استهلاك الوقود.
دعم الوقود
فرنسا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا