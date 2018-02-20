طلب إحاطة عاجل لوزير البترول بسبب الغاز الإسرائيلي

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة عاجل وطلب لاستدعاء وزير البترول؛ بسبب إعلان إسرائيل تصدير الغاز لمصر ومخالفة الدستور وخطورة الأمر على الاقتصاد المصري وباعتبار إسرائيل عدوا لمصر عمليا وواقعيا.



وأضاف النائب "فوجئنا بإعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بالتعاقد مع شركة مصرية؛ من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بتكلفة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات وهو ما وصفه " نتنياهو" عبر التليفزيون الإسرائيلي بأنه "يوم عيد" وأنها صفقة تاريخية .. يحدث ذلك فى الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب ببدء إنتاجية حقل ظهر وإمكانية توفير احتياجتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة القادمة !!



وتابع النائب "لقد جاء الإعلان الإسرائيلي صادم لنا ويثير أكثر من علامة استفهام منها:



ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التى وقعت الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي ومن هم أصحابها والشركاء الأجانب لها وهل وقعوا هذه الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟



أن التعاقد مدة 10 سنوات يقطع الأمر ويضر بالاقتصاد المصري وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري ويضر ويأخر عمليات إسالة الغاز بشركتنا الوطنية !!



أن التعاقد سوف يكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز فى بلادنا وعلي الأوضاع الاجتماعية !!



مدي جدوي وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة القصوي الاقتصادية منها طبقا للدستور!



ضرب الشفافية التى نص عليها الدستور حيث إن الإعلان جاء من الجانب الإسرائيلي المعادي لنا عملياً وواقعياً!!



وأضاف النائب أنه يطالب السيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتوجيه طلب إحاطة عاجل الي وزير البترول وباعتبار الأمر هام وعاجل مع إحالة الموضوع إلى "لجنة الطاقة والبيئة" بالمجلس، وذلك استنادا وإعمالاً لنص المادة (134) والمادة (139) من الدستور ومواد اللائحة الداخلية.