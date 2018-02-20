مدبولي: جهاز 6 أكتوبر تبنى مبادرة لترشيد استهلاك المياه

مدبولي - من مؤتمر المال

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر تبنى مبادرة لترشيد استهلاك المياه فى عدة مستويات، من ضمنها أعمال الزراعة بالمدينة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في ترشيد استهلاك المياه على كافة المستويات.



وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مبادرة ترشيد استهلاك المياه في أعمال الزراعة، تتضمن محورين، أولهما يتعلق باستخدام النباتات التى تحتاج إلى كميات قليلة من المياه في زراعتها، وتكلفة صيانتها أقل، وتم إعداد دراسة بهذا الشأن، وتنفيذها فى زراعة جزر محاور الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة، مشيراً إلى نجاح التجربة فى زراعة الجزيرة الوسطى بمحور العبور (المحور الواصل بين طريق الواحات وحتى طريق اسكندرية الصحراوى) بطول 13 كم، وبعرض الجزيرة 11 م، أى بمسطح حوالى 30 فداناً، حيث تم زراعتها بمسطحات خضراء من نباتات الصبار وبعض النباتات الأخرى، والتي تضم زهوراً مختلفة الألوان، يتم ريها بنظام التنقيط، وفى فترات زمنية متباعدة، وتوفر أكثر من 50 % من استهلاك المياه، لتكون بديلاً عن مسطحات النجيلة، التي تتسم بلون واحد فقط، كما أنها تستخدم نظام الرى بالرش والغمر وفى فترات زمنية قريبة، مما يؤدي لاستهلاك كميات كبيرة من المياه.



وقال بدوي إن تكلفة صيانة هذه النباتات، والعمالة اللازمة لها أقل بكثير من تكلفة الصيانة والعمالة التى تحتاجها مسطحات النجيلة، موضحاً أنه تم تنفيذ الأعمال بمشاركة المجتمع المدنى دون تكلفة جهاز المدينة أى أعباء مالية، موضحاً أنه يجرى دراسة تطبيق هذه التجربة فى جميع المسطحات الخضراء التى سيتم زراعتها فى المدينة مستقبلاً.



وأضاف أن المحور الثانى يتضمن طرح محطة الرفع وخطوط الطرد للمياه المعالجة ثلاثياً من محطة المعالجة الغربية بطاقة 150 ألف م3 /يوم، وربطها بالمدينة، وكذا طرح شبكات الرى الفرعية ببعض مناطق التوسعات الشمالية ومجاورات غرب سوميد من المجاورة (1 : 14) لاستبدال المياه المعالجة فى الرى بدلاً من المياه المنقاة.



وأشار إلى أن الجهاز قام بطرح شبكات الرى بمنطقة حدائق أكتوبر لجميع المسطحات الخضراء، ومحاور الطرق، وكذا طرح ربط هذه الشبكة بمحطة المعالجة الجنوبية، للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى زراعة جميع المسطحات الخضراء بدلاً من استخدام المياه المنقاة، وذلك في إطار الاستفادة من مياه محطة المعالجة الثلاثية الجنوبية بطاقة 100 ألف م3 / يوم لرى المسطحات الخضراء، موضحاً أنه يجرى تنفيذ هذه المشروعات ومن المقرر دخول بعضها الخدمة نهاية عام 2018، مما يعظم الاستفادة من مياه الصرف المعالج وتوفير المياه المنقاة.​





