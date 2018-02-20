وزير الإسكان يستقبل ساويرس لمناقشة الاستثمار بالمدن الجديدة

نجيب ساويرس

بدور إبراهيم:



استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، لمناقشة فرص الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة.



وفي بداية الاجتماع قال ساويرس: في ضوء ما تشهده جمهورية مصر العربية من تطور ملحوظ في النشاطات الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وإيماناً منا بدور القطاع الخاص في المساهمة بشكل فعال ومؤثر في قاطرة التنمية، فإن شركة "جيميناي القابضة"، تعتبر إحدى أكبر الشركات الاسثمارية في مجالات متعددة ومختلفة، خاصة في قطاع التطوير العقاري، حيث تمتلك الشركة العديد من المشروعات في مصر، وإنجلترا، واليونان، وقبرص، وأمريكا، وغيرها، وهي أحدي الشركات المملوكة لمجموعة ساويرس.



وأضاف أن خطة الشركة تعتمد علي تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتهدف في الأساس للارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية، وعناصر الاتصال وشبكة البنية الأساسية، وذلك في إطار محددات الطبيعة، وعدم إهدار مواردها، مشيراً إلى أن الشركة ترغب في ضخ استثماراتها في مجال الاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية، ولذا نعرض المشاركة في الفرص المتاحة بالمدن الجديدة.



وأوضح أن الشركة تستعين بأكبر مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية، وشركات المقاولات الكبرى في تنفيذ مشروعاتها، لضمان تخطيط وتنفيذ المشروعات بالمواصفات العالمية، مضيفاً أنه سيتم توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلي الاستثمارات التي سيتم ضخها بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بمصر، مما ينعكس بالإيجاب علي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.



وأكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع عالمي يحتوي على جميع الأنشطة، لضمان مستوى معيشة حضاري يتناسب مع الإسكان العصري الحديث.



ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بالعرض الذي قدمة المهندس نجيب ساويرس، مشيراً إلي أن فرص الاستثمار بالمدن الجديدة هي الأوفر في المرحلة الحالية، كما أن قطاع الاستثمار العقاري يحقق نمواً كبيراً على مدى السنوات السابقة.



وأوضح الوزير أن هناك عددا كبيرا من قطع الأراضى في المدن الجديدة، تجهزها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حالياً لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية الكبرى، والوزارة يهمها أن تضخ إحدى الشركات المملوكة لعائلة ساويرس استثماراتها في هذا القطاع المهم.​

