لأول مرة.. إيرادات الحكومة تتخطى تريليون جنيه بموازنة العام المقبل

الموازنة المصرية 55

مها أبوودن:



بدأت وزارة المالية، وضع تصور مبدئى للأرقام التقديرية لمسودة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/ 2019، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب، نهاية مارس المقبل، وفقا للتوقيتات الدستورية.



وقالت مصادر بالوزارة إن الإيرادات العامة فى الموازنة المقبلة ستتخطى تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها، بفضل الإجراءات الإصلاحية على ملف الضرائب، والإجراءات الأخرى المنتظر تطبيقها بمجال الإيرادات غير الضريبية، ومن بينها زيادة عدد من الرسوم، مثل رسم تنمية الموارد على بعض السلع.



واستحدثت وزارة المالية، عددا من التشريعات الضريبية، خلال العامين الماضيين، منها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب تعديلات قانون ضريبة الدخل، ومنح خصم ضريبى على مرتبات الموظفين.



وحسب موازنة العام المالى الجارى 2017/ 2018 من المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة نحو 838 مليار جنيه، منها نحو 604 مليارات جنيه، إيرادات ضريبية.



وأضافت المصادر أن «المالية» تدرس عددا من البدائل الهادفة إلى كبح جماح المصروفات، حتى لا تتجاوز تريليونا و600 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و300 مليار جنيه، بموازنة العام الجارى، فى الوقت الذى تكافح الحكومة من أجل ضغط عجز الموازنة لنحو 8.5% من الناتج المحلى، مقابل 9.5% مستهدفة بنهاية السنة الحالية.



وأكدت المصادر أن من بين الإجراءات الهادفة إلى تقليل النفقات، استكمال منظومة ترشيد دعم المواد البترولية، بما يسمح بتوفير ما لا يقل عن 30 مليار جنيه.



وكشفت أن الحكومة تعول على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليلامس سقف 5 تريليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 4.1 تريليون جنيه حاليا، وسط توقعات بتحسن جميع الأنشطة الاقتصادية التى تعطلت خلال السنوات الماضية، خاصة القطاع السياحى، بما يسمح بتحقيق نموا يتجاوز %5.5.



ووفقا لمنشور إعداد موازنة العام المالى المقبل، وهو الوثيقة التى تنشرها وزارة المالية وتتضمن ضوابط الإعداد، فإن الحكومة تستهدف التحول من العجز الأولى، إلى فائض أولى بنسبة «1.7 - %2» من الناتج المحلى، باستبعاد فوائد الديون، وخفض نسبة الدين العام من %98 مع نهاية العام المالى الحالى، إلى %94 العام المقبل.



وحسب منشور إعداد الموازنة المقبلة، الذى أصدرته «المالية» فى سبتمبر الماضى، تستهدف الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتحسين الإيرادات، من بينها رفع كفاءة الإدارة الضريبية لتحسين الحصيلة، وسد ثغرات التهرب، وفى مجال المصروفات تستهدف الوزارة استكمال منظومة الترشيد التدريجى لدعم الوقود، وتوجيه وفوراته لدعم الفقراء، مع وضع منظومة لإدارة المخاطر المالية، ومن بينها ضمانات قروض الجهات الحكومية، بالشكل الذى يضمن متابعة أثارها على الخزانة العامة، ورصد المخاطر، والتعامل المبكر معها.



وقالت المصادر، إن أرقام الموازنة تقديرية، وقابلة للزيادة، أو النقصان بالشكل الذى يحقق التوازن المطلوب، وصولا إلى تحقيق مستهدفات العجز المطلوبة، مشيرة إلى ان الوزارة تكثف لقاءاتها مع الوزارات، والجهات الحكومية، والشركات القابضة، لبيان احتياجاتها المالية، ووضع التصور المبدئى لمشروع الموازنة.