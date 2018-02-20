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اقتصاد وأسواق
تنمية الصادرات يضخ أكثر من 100 مليون جنيه للمصدرين المصريين
الثلاثاء 20 فبراير 2018 12:25 ص
ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات
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ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات
أحمد الدسوقى:
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات، إن مصرفها ضخ اكثر من 100 مليون جنيه للمصدرين من اجمالى محفظة مرصودة لهم بقيمة مليار جنيه.
وسردت سلطان اثناء استضافها بجمعية رجال الاعمال المصريين، تفاصيل خطة مصرفها التى تقوم على 6محاور رئيسة يتمثل المحور الاول فى تنمية الاعمال لجذب شريحة جديدة من العملاء.
وبحسب ميرفت سلطان فان المحور الثانى فى الاستراتجية يتمثل فى اقتحام البنك لقطاع التجزئة المصرفية بهدف استقطاب ودائع يتم توظيفها للمصدرين ، فى حين يتمثل المحور الثالث فى التوسع فى تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى ان المحور الرابع يتمثل فى الاهتمام بالتصدير وتنمية الصادرات فى حين يتمثل المحور الخامس فى تنمية العنصر البشري بينما المحور السادس يشمل التوسع فى استخدام التكنولوجيا ، مشيرة الى ان مجلس ادارة مصرفها وافق على هذه الاستراتجية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وكانت ميرفت سلطان قد قالت لـ"المال" فى تصريحات على هامش استضافتها بجمعية رجال الاعمال المصريين ، ان مصرفها يستهدف رفع محفظة القروض الى 18 مليار جنيه ، مقابل 16 مليار حاليا.
وأشارت إلى أن المصدرين المصريين يستحوذون على أكثر من 75% من المحفظة الحالية لبنك تنمية الصادرات، مؤكدة أنه سيتم طرح خدمات تمويلية متكاملة لهم خلال الفترة المقبلة.
اقتصاد مصر
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