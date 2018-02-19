11 مليار يورو أرباح أليانز للتأمين العالمية خلال 2017

أليانز للتأمين العالمية

الشاذلى جمعة :



حققت شركة "أليانز" العالمية للتأمين 11 مليار يورو أرباحا بنهاية 2017 بنسبة نمو 0.4% عن نفس الفترة خلال العام الماضى، فيما بلغت إيرادات الشركة 126 مليار يورو بنمو 3% خلال فترة المقارنة.



وكشف أوليفر بيته الرئيس التنفيذي لمجموعة أليانز ، أن شركته حققت خطتها خلال 2017، وحافظت على مكانتها.



ولفت إلى أن هذه النجاحات تحققت بجهود أكثر من 140 ألف موظف بالشركة حول العالم و سعيهم الدائم للتفوق و خدمة أكثر من 85 مليون عميل في أكثر من 70 دولة حول العالم. .



و أشار بيته إلى توسع شركته فى السوق الافريقية خلال العام الماضى .



و من جانبه أكد أيمن حجازي العضو المنتدب لشركة "أليانز لتأمينات الحياة" فى مصر ، أن الأرقام المحققة تؤكد على ثقة عملاء الشركة و بحلولها التأمينية التي تقدمها في جميع المجالات حول العالم.



واعتبر أن هذه الارقام مؤشرا مهما لاستمرار ثقة المستثمرين في أداء و استقرار الشركة و قدرتها على استيفاء التزاماتها تجاه الجميع.



و أوضح حجازى أن هذه النتائج تعد حافزا لأليانز مصر و العاملين بها للإستمرار في سعيها الدائم نحو خدمة عملائها بأفضل صورة ممكنة.

