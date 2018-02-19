وزير البترول : استيراد الغاز من إسرائيل عملية اقتصادية بحتة

عمر سالم









قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عملية تصدير أو استيراد الغاز من إسرائيل عبر شركات القطاع الخاص هي عملية اقتصادية بحتة.





وأكد الملا، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج كل يوم، أن ما تم بين الشركات يحقق لها مصالحها الاقتصادية، ولا سيما أنه قد تكون الشركات حصلت على الغاز بسعر اقتصادي جيد





وأضاف أن الشركات لها حصة فى حقول الغاز، ومن حقها بيعها طبقًا لمصلحتها، مثلما يحدث مع مصر، وتقوم مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي.





ونوه الملا بأن الأمر هو استثمار لشركات عالمية تعمل على مصلحتها وموضوع اقتصادي بحت.





وذكر أن هناك ميزة للشركات وهو وجود خط غاز بين مصر وإسرائيل وبنية تحتية جاهزة تسمح بسرعة الاستيراد أو التصدير، كما أن هناك شركات عالمية تعمل فى السوقين المصرية والإسرائيلية، وتسعى لتحقيق مصلحة اقتصادية لها.





وأوضح أن الاتفاق كان على حصول الشركات على موافقة مصر لبدء الاستيراد.





وبحسب رويترز، تشتري شركة مصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات أعلنت يوم الاثنين.



