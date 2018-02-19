بروتوكول تعاون بين المصرية للاتصالات و أورنج داتا

المال - خاص :



وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اورنچ داتا اليوم اتفاق مدته ثلاث سنوات تقوم بموجبه الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة عدة بدائل لاستخدام شبكة الاتاحة الثابتة الخاصة بها لتقديم خدمات الانترنت الثابت.



وتأتي تلك الاتفاقية في اطار التعاون الاستراتيجي بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اورنچ مصر. وبموجب تلك الاتفاقية، تقوم المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الاتاحة لشركة اورنچ داتا عبر البنية الاساسية المملوكة لها في ضوء التزام شركة اورنج داتا بموجب الترخيص الممنوح لها باستخدام البنية الاساسية للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الانترنت الثابت.



وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً:" تمثل اتفاقية اليوم أهمية كبيرة للمصرية للاتصالات خاصة وأنها تساهم في دعم علاقة الشراكة الاستراتيجية وحجم التبادل التجاري بين الشركتين، عبر اتفاقيات تجارية تضمن لها الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها، بما ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، و يؤكد حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصري".



أضاف البحيري أن المصرية للاتصالات حرصت – خلال تلك الاتفاقية - على توفير آليات سعرية جديدة وميزات تجارية تساهم في تحفيز السوق وتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، موضحا أن الاتفاقية تساهم أيضا في تعظيم الاستفادة من النمو الراهن لمعدلات الاستخدام لخدمات البيانات.



ومن جانبه صرح جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر " في اطار التعاون الممتد بين الشركتين، ترحب شركة اورنچ بما تقوم به المصرية للاتصالات من تطوير للبنية التحتية وبما يعود بالنفع على العملاء في السوق المصري، وتتطلع الشركة ليكون هذا الاتفاق خطوة نحو ازالة اي معوقات لتقديم خدمات الانترنت الثابت"