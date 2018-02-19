برلمانى: سنطالب بمناقشة حقيقة استيراد الغاز الإسرائيلى

مجلس النواب

أحمد صبرى



قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية إنهم سيدعون لجلسة عاجلة للبرلمان لمناقشة اتفاقية تصدير الغاز بين شركات إسرائيلية ومصرية إضافة إلى تقديم طلبات إحاطة وسؤال لوزير البترول، مؤكدا أن هذا الأمر يهم جميع المصريين.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن فى كلمة له أن اتفاقية تصدير الغاز لمصر والتى وقعت اليوم ستدر على خزينة الدولة 15مليار دولار مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر عيدا لإسرائيل .



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أنه لا يمكن لمصر أن تكون سمسارا للغاز الإسرائيلي، حتى لو كان الغرض منه إعادة التصدير للخارج وتحقيق مكاسب للدولة عبر إساله الغاز واستخدام أنابيب الحكومة.





