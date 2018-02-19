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رياضة
نسر اﻷهلي يلتهم النصر بخماسية
الإثنين 19 فبراير 2018 10:17 م
نسر اﻷهلي يلتهم النصر بخماسية
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نسر اﻷهلي يلتهم النصر بخماسية
علي المصري
أكرم فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، ضيافة النصر، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
افتتح المغربي وليد أزارو، مهاجم اﻷهلي، أهداف اللقاء، في الدقيقة 15 من الشوط اﻷول، من ركلة جزاء احتسبها محمود ناجي، حكَم المباراة، قبل أن يضيف نفس اللاعب، الهدف الثاني في الدقيقة 33 ليرفع رصيده للهدف 16، منفردًا بصدارة جدول هدافي الدوري.
وفي الدقيقة 43 سجل محمد هاني الهدف الثالث للأهلي، وهو أول أهدافه بالقميص الأحمر، هذا الموسم، والثاني مع الأهلي بعد أن تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2014– 2015.
ووضع صلاح محسن، المنضم حديثًا للأهلي من إنبي، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 38 مليون جنيه، بصمته الأولى مع الفريق الأحمر، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 49، بعدما شارك محسن مع الفريق بشكل أساسي، في مباراة اليوم لأول مرة منذ انضمامه.
واختتم البديل كريم وليد "نيدفيد" مهرجان اﻷهداف بتوقيعه على الهدف الخامس، في الدقيقة اﻷولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن اللقاء، ليحقق اﻷهلي فوزه الثاني عشر علي التوالي.
وواصل اﻷهلي تغريده منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 63، ووسّع الفارق مع اﻹسماعيلي، أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني لعشرين نقطة كاملة.
في المقابل تلقّى النصر الهزيمة الخامسة عشرة بالدوري، هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند النقطة الرابعة عشرة، محتلًّا المركز الثامن عشر واﻷخير، واقترب خطوة جديدة من العودة لدوري المظاليم.
النادي الأهلي
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