حسين عطا الله رئيسا لمجلس الممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين

حسين عطا الله 78

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:



فاز حسين عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين" برئاسة المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين- في الانتخابات التي جرت مساء اليوم الإثنين- بعد منافسة مع أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة "المصرية للتأمين التكافلي" فرع الممتلكات.



علمت"المال" أن إجمالي عدد الشركات التي صوتت في الانتخابات بلغت 17 شركة ، وجميع أصواتها صحيحة، وحصل عطالله علي 10 أصوات مقابل 7 لعارفين.



من ناحية أخري حسم محمد مهران العضو المنتدب لشركة "أليانز" لتأمين الممتلكات منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للممتلكات بالتزكية لتقدمه منفردا في الانتخابات ، ليحافظ علي نفس المنصب لدورة جديدة وأخيرة مدتها اربع سنوات، وفقا للنظام الاساسي للاتحاد.



ويضم المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات كافة الشركات العاملة في السوق التي تزاول نشاط الممتلكات وعددها 21 شركة بعد انضمام "مصر للتامين التكافلي ممتلكات" احدي الشركات الوليدة التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين.



ووفقا المادة 29 من النظام الاساسي للاتحاد " يتشكل مجلسان تنفيذيان من ممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، ويشترط فى ممثلى الأعضاء أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية أو من عضوها المنتدب.



وينتخب كل مجلس رئيساً له ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابها لدورة أخرى متصلة.



ويختص كل مجلس تنفيذى بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى النظام الاساسي وفقاً لخطة العمل السنوية التى يقوم المجلس بإعدادها وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد ، وللمجلس التنفيذى 8 اختصاصات رئيسية أبرزها اقتراح إنشاء مجمعات تأمينية مشتركة وعلى الأخص بالنسبة للأخطار ذات الطبيعة الخاصة تمهيداً لإعتماده من الهيئة ، وإقراروثائق التأمين التى تعدها اللجان الفنية وما قد ترى هذه اللجان إدخالة عليها من تعديلات وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها قبل العمل بها.





