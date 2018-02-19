القيادة المركزية الأمريكية: عملية سيناء 2018 مهمة

قائد القيادة المركزية الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل

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أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل إن مصر تحارب الإرهاب منذ فترة وحتى الآن ، موضحا أنها أطلقت مؤخرا عملية عسكرية ضد الإرهابيين في سيناء ، متمنيا كل التوفيق للقوات المسلحة المصرية في هذه العملية.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف فوتيل – خلال مقابلة خاصة علي قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين – إن العملية العسكرية في سيناء مهمة جدا لمواجهة هذا التحدي ولضمان الأمن للشعب المصري ، لافتا الى أن أمريكا علي استعداد لمساعدة مصر في محاربة الإرهاب من خلال المشاركة بالخبرات السابقة في مجالات مكافحة الإرهاب.



وأضاف أنه التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، موضحا أن اللقاءات تناولت العلاقات العسكرية بين البلدين وكيفية المضي قدما في هذه العلاقات.



وعن التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة ، أكد فوتيل أن التعاون العسكري مستمر، مشيرا الى أن هناك خطط لإعادة إطلاق نسخة جديدة من تدريبات “النجم الساطع” بين البلدين.



وأوضح أن النجم الساطع من التدريبات العسكرية الهامة ، حيث يتم تبادل الخبرات بين البلدين، وأضاف ” واشنطن تعتبر هذه التدريبات منصة هامة وسوف نسعد بإعادة إطلاق هذه التدريبات كما حدث في العام الماضي ، ونأمل أن تنطلق التدريبات بين البلدين في نهاية هذا العام”.



وأشار الى أن هذه التدريبات العسكرية تساعد في الإستقرار الإقليمي ، وقال ” نركز في التدريبات مع حلفائنا علي التهديدات التي تواجهنا وكيفية مكافحة الإرهاب”.



وعن الوضع في سوريا ، قال فوتيل إن قوات سوريا الديمقراطية أكثر فعالية في محاربة الإرهاب وحققت نجاحات استثنائية علي مدار الفترة الماضية ، مضيفا أن واشنطن ستواصل دعمها للاستمرار في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ولإعادة الاستقرار بالمنطقة.



وفيما يتعلق بتواجد قوات أمريكية في سوريا ، قال قائد القيادة المركزية الأمريكي ” إن الوجود العسكري مع شركائنا في سوريا هو من أجل أن يعم الاستقرار في المنطقة ومن أجل المساعدة في ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى ، فضلا عن تحسين الوضع السياسي والاجتماعي ، وسنبقى مع شركائنا حتى إتمام عملية جنيف للسلام”.



وبشأن الوضع في العراق ، أكد الفريق أول جوزيف فوتيل أن قوات الأمن العراقية نجحت في تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي ، مشددا على حرص التحالف على مواصلة دعم العراق للقضاء على (داعش).



وأوضح أن وجود القوات الأمريكية في العراق يهدف إلى القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي ، فضلا عن تعزيز قوات الأمن العراقية.