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طاقة
الملا: غاز إسرائيل لن يصل لمصر إلا بعد تسوية النزاعات الدولية
الإثنين 19 فبراير 2018 09:48 م
الملا 55
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الملا 55
أحمد صبري
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، مساء اليوم الاثنين، إن اتفاق استيراد الغاز بين شركة خاصة مصرية وشركتين إسرائيليتين لن يتم إلا بعد تسوية النزاعات الدولية القائمة بين مصر وإسرائيل وهو مايتم العمل عليه الآن.
وأكد في مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أنه يجب على مصر أن تكون منفتحة على دول المنطقة إذا أرادت أن تكون مركزا للطاقة والإسالة وإعادة التصدير للخارج.
وأكد أن العديد من الشركات الخاصة أبدت رغبتها التعاون مع إسرائيل بعد إقرار القانون الذى يتيح استيراد الغاز.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن فى كلمة له أن اتفاقية تصدير الغاز لمصر والتى وقعت اليوم ستدر على خزينة الدولة 15مليار دولار، مؤكدا أن هذا اليوم يعتبر عيدا لإسرائيل .
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