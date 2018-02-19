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عقـــارات
عابدين: ملكية مباني الحكومة بوسط البلد ستئول لشركة العاصمة الإدارية
الإثنين 19 فبراير 2018 09:41 م
أحمد زكي عابدين
أخر الأخبار
عابدين
أحمد صبرى
قال أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الوزارات والهيئات الحكومية ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2019، مؤكدا أن تلك المبانى لن تكلف خزينة الدولة جنيها واحدا.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على قناة on live إلى أن مبانى الحكومة بوسط البلد ستئول ملكيتها إلى شركة العاصمة، وسيكون من حقها البيع أو التأجير بما تراه مناسبا.
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