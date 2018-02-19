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ثقافة وفنون
عزت العلايلي: السينما المصرية تمر بمرحلة إيجابية
الإثنين 19 فبراير 2018 09:37 م
عزت العلايلي
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عزت العلايلي
• نعيش أخطر مرحلة في عمر بلادنا ولو عبرنا سنكون دولة رائعة .
• تكريمي في مهرجان جمعية الفيلم رفع روحي المعنوية وخبر شادية احزنني كثيرا .
حوار – أحمد حمدي
يعود الفنان الكبير عزت العلايلي لشاشة السينما المصرية بعد سنوات الفترة القادمة بفيلم تراب الماس للكاتب احمد مراد والمخرج مروان حامد ، مؤكدا أن السينما المصرية تمر بمرحلة إيجابية انتقالية وليست مرحلة تدهور أبدا حاليا.
المال التقت الفنان الكبير، وتحدثت معه عن رؤيته للسينما والحركة الفنية بالوطن العربية خاصة السعودية ومايتمنى رؤيته الايام القادمة في السينما والفن واسباب موافقته على فيلم تراب الماس ليعود به لشاشة السينما بعد غيابه سنوات ورؤيته للحالة السياسية التي تعيشها مصر حاليا مع قرب الانتخابات الرئاسية 2018 .
يرى الفنان الكبير عزت العلايلي أن السينما المصرية الفترة الحالية لاتعاني أبدا من فترة ازدهار او تدهور على حد وصفه وإنما تعيش مرحلة انتقالية إيجابية مؤكدا أن هناك أمور مبشرة للغاية مؤخرا فيها تؤكد كلامه.
وأضاف في حواره للمال، أن الانتاجات السينمائية الأخيرة تعطيه أملا وتفاؤلا للأيام القادمة بحال السينما وأنه سيكون لها مستقبلا فنيا زاهرا جدا جدا الفترة المقبلة
ولفت إلى أنه شاهد مؤخرا أفلاما سينمائية عديدة مميزة مثل الكنز والخلية ومولانا وغيرها واصفا هذه هي "مصر" ويجب أن تكون السينما هكذا.
وأوضح أن تاريخ السينما المصرية منذ 130 عاما منذ الأمريكان والفرنساويين والعالم أجمع ولدينا تاريخ سينمائي كبير ولسنا متاخرين أبدا عن أي شعب ودولة في العالم ونستطيع وضع أقدامنا على الطريق الصحيح للسينما المصرية الفترة المقبلة من جديد بعد تراجعها لفترة السنين الأخيرة.
وأشار الفنان الكبير إلى أنه يتمنى عودة أفلام قيمة في السينما المصرية تتميز بالادب الشعبي مثل أفلام التوت والنبوت الذي قدمه مع الراحل نيازي مصطفى.
ولفت إلى أنه يوجد حاليا كتاب ومخرجين موهوبين وواعدين يفخر بهم في السينما المصرية ومن الممكن أن يقدموا افلاما قيمة حقيقة للجمهور برؤيتهم ووجهة نظرهم الخاصة وأفكارهم المتجددة والمتماشية مع عصرنا الحالي .
وتمنى أن يرى حركة فنية كبيرة متجددة في الوطن العربي أجمع الأيام القادمة مثل ماتشهده السعودية حاليا وسعيد بها كثيرا لأن فيها تنمية لصناعة الفن ويجب أن تنعكس هذه الحركة الفنية بالسعودية على الشارع السعودي .
وأضاف أنه يريد رؤية الأدبيات والفكر السعودي في أعمالهم السينمائية والتليفزيونية وأن يرى المجتمع السعودي بمختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية الشاب والفتاة وكل تراث وثاقفة السعوديين ويجب أن تنهج دول عربية أخرى نهج السعودية في تطوير صناعة الفن والسينما ببلادهم لأن السعودية تقوم شيئا عظيما حاليا .
وأكد العلايلي أن الفن يمثل بالنسبة له قمية عظيمة تعبر عن الشارع المصري والتاريخ الذي جاء منه نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وعظماء الكتاب الذين عشنا معهم حياتهم وتاريخهم الفني والانساني واعمالهم الادبية الرائعة مثل الحرافيش لنجيب محفوظ وغيره من الأعمال الادبية الراقية التي ارتقت بذوق الناس في ذلك الوقت .
ولفت أيضا إلى أنه يوجد حاليا الكثير من الكتاب المميزين الذين يقدمون قيمة فنية جيدة للناس مثل ابراهيم عبد المجيد والكثير من كتاب الرواية والقصة في مصر ايضا.
** أصعب مرحلة
وعن الحالة السياسية التي تعيشها مصر الآن، قال الفنان القدير: أننا نعيش أصعب وأخطر مرحلة في عمر وطننا وأننا لو استطعنا عبورها بسلام سنكون بلد رائعة حقيقة مضيفا "الله اكبر عليكي يامصر ".
وأكد أنه متفائل للغاية بالمرحلة القادمة وبوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وسنعبرها بسلام ومصر ستظل محفوظة دائما من ربنا .
وأشار إلى أن اختياره كضيف شرف للدورة الأخيرة لمهرجان جمعية الفيلم التي أقيمت الأيام الماضية وتكريمه فيها عن مشواره الفني الطويل في السينما والدراما التليفزيونية ، شيئا يفخر ويعتز به كثيرا لأن الفنان حينما يكرم وهو على قيد الحياة فذلك يعطيه روحا ودافعا معنويا كبيرا لتقديم مزيد من العطاء الفني للجمهور مهما بلغ من العمر .
** خبر حزين
وكشف أنه حزن كثيرا برحيل الفنانة الكبيرة شادية الفترة الماضية وكان من أكثر الاخبار المحزنة بالنسبة له، موضحا أنها كانت مقربة له وكانت فنانة وإنسانة عظيمة ومحبة للجميع من حولها ولن تتكرر أبدا في تاريخ الفن العربي .
وأكد أيضا أنه يشارك الفترة القادمة في الفيلم السينمائي الجديد تراب الماس للكاتب احمد مراد والمخرج مروان حامد ويشارك فيه كوكبة من النجوم مثل اياد نصار واسر ياسين ومنة شلبي وصابرين
وأوضح أن موضوع الفيلم مختلف عما قدمه سابقا في اعماله السينمائية بالاضافة ان الكاتب احمد مراد مميز في اسلوبه وكذلك المخرج مروان حامد يعتبر من اهم المخرجين الشباب في السينما الاعوام السابقة وله افلام كثيرة ناجحة مثل الفيل الازرق للنجم كريم عبد العزيز .
وتابع العلايلي: "يجب أن نقف وراء الجيش ومؤسسات الدولة المصرية ورئيسنا عبد الفتاح السيسي حتى نبني بلادنا بقوة ونستطيع مواجهة أي ازمات الفترة القادمة لأننا نمر بمرحلة خطيرة حقيقة".
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