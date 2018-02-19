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نقل وملاحة
بالصور...جمارك بورسعيد تضبط 9600 شمروخ
الإثنين 19 فبراير 2018 09:07 م
خطروش
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خطروش
مها أبوودن
تمكنت جمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية والإسبراي للدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون
وتمت عملية الضبط ناءا على إخبارية واردة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم SCIU5730254 ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن أحذية قادمه من الصين ترانزيت متجهة إلى ليبيا
وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية فبين وجود ١٠٠ كرتونة شماريخ بداخل كل كرتونة ٩٦ شمروخ بإجمالي ٩٦٠٠ شمروخ و٣٠ كرتونة داخل كل منها ٣٠٠ علبة والكشف سعة ١١٠ مللي بإجمالى ٩٠٠٠ علبة و ١٥ كرتونة داخل كل منها ٤٠٠ علبة بإجمالى ٦٠٠٠ علبة اسبراى سعة ٦٠ مللى يستخدم للدفاع عن النفس
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