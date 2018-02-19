مصر تقود مكاسب 4 بورصات وهبوط الكويت

البورصة المصرية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بصعود 4 بورصات وسط تعاملات متواضعة بقيادة مصر وهبوط 3 أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها الكويت بينما استقر مؤشر البحرين بدون تغيير عند 1333 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.8 % ليتقدم إلى 15158 نقطة مع ارتفاع سعر البنك التجاري الدولي 1.1 % وقفز سعر سهم العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 10 %.



وارتفع مؤشرا تداول أسهم جميع الشركات السعودية وبورصة الدوحة بأكثر من 0.3 % لكل منهما ليزدادا إلى 7528 نقطة و9107 نقطة على الترتيب.



وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 3298 نقطة مع صعود سعر سهم شركة داماك العقارية 1.8 % و لكن سعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية انخفض 1.3 %.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % لينزل إلى 6711 نقطة بينما تراجع مؤشرا سوق مال أبوظبى العام وبورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقرا عند 4579 نقطة و 5008 نقطة على التوالى.