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أسواق عربية
مصر تقود مكاسب 4 بورصات وهبوط الكويت
الإثنين 19 فبراير 2018 08:08 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بصعود 4 بورصات وسط تعاملات متواضعة بقيادة مصر وهبوط 3 أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها الكويت بينما استقر مؤشر البحرين بدون تغيير عند 1333 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.8 % ليتقدم إلى 15158 نقطة مع ارتفاع سعر البنك التجاري الدولي 1.1 % وقفز سعر سهم العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 10 %.
وارتفع مؤشرا تداول أسهم جميع الشركات السعودية وبورصة الدوحة بأكثر من 0.3 % لكل منهما ليزدادا إلى 7528 نقطة و9107 نقطة على الترتيب.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 3298 نقطة مع صعود سعر سهم شركة داماك العقارية 1.8 % و لكن سعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية انخفض 1.3 %.
وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % لينزل إلى 6711 نقطة بينما تراجع مؤشرا سوق مال أبوظبى العام وبورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقرا عند 4579 نقطة و 5008 نقطة على التوالى.
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