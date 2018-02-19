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طاقة
أول رد رسمي من البترول حول استيراد الغاز الإسرائيلي
الإثنين 19 فبراير 2018 08:06 م
وزير البترول طارق الملا ببورسعيد وحقل ظهر
أخر الأخبار
وزير البترول طارق الملا ببورسعيد وحقل ظهر
نسمة بيومي و عمر سالم
قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز مساء يوم الاثنين، إنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أى مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي
جاء ذلك تعليقا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج.
وأوضح أنه بخلاف تأكيد الوزارة على أنه سوف يتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك فى ضوء 3 أمور
وأوضح أن الأمر الأول أن مصر تمضى قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز
وبشأن الأمر الثاني أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز
وشدد على أن قطاع البترول حريص على تسوية اَى نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة علي جميع الأطراف.
وبحسب رويترز، تشتري شركة مصرية ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات أعلنت يوم الاثنين
وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز إنهم وقعوا اتفاقيات مع دولفينوس هولدنج، وهي شركة مصرية خاصة، لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تأتي مناصفة من الحقلين وتقسم العائدات أيضا بينهما بالتساوي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاقيات ”ستعزز اقتصادنا وتقوي الروابط الإقليمية“، بينما وصفها وزير الطاقة يوفال شتاينتز بأنها أكثر الصفقات التصديرية أهمية مع مصر منذ أن وقع البلدان معاهدة سلام تاريخية في عام 1979.
وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، ومقرها تكساس، مشروعي الغاز كليهما.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك دريلينج التابعة لمجموعة ديليك، لرويترز ”مصر تتحول إلى مركز حقيقي للغاز.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل“.
ويحاول الشركاء أيضا استكمال صفقة تصدير طويلة الأجل مع محطة رويال داتش شل في مصر.
وقالت ديليك إن دولفينوس هي شركة لتجارة الغاز الطبيعي تخطط لتوريده إلى مستهلكين صناعيين وتجاريين كبار في مصر. وأضافت أن مصر عدلت القواعد التنظيمية الأسبوع الماضي للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
ولم تحدد الشركتان موعد بدء توريد الغاز إلى مصر. ويعني ذلك أن وسائل تسليم الغاز إلى مصر لا تزال قيد الدراسة.
وقالت ديليك في بيان إن من بين الخيارات نقل الغاز عبر خط أنابيب قديم بنته شركة غاز شرق المتوسط كان مخصصا أصلا لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات استمرت أشهرا شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.
ومن بين الخيارات الأخرى، استخدام خط أنابيب يجري بناؤه في إطار اتفاقية منفصلة لبيع الغاز من حقل لوثيان إلى الأردن.
واتفاقيات التصدير مشروطة بالحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية في مصر وإسرائيل.
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