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رياضة
إيهاب جلال يحقق رقمًا غائبًا عن الزمالك هذا الموسم
الإثنين 19 فبراير 2018 08:03 م
إيهاب جلال 5
أخر الأخبار
إيهاب جلال 5
علي المصري
حقق إيهاب جلال المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقمًا غائبًا عن القلعة البيضاء، بتسجيله الفوز الرابع على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ بداية النسخة الحالية للبطولة.
وفاز الزمالك على بتروجيت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين، باستاد الجيش الثالث في السويس، لحساب الجولة الـ25 للدوري الممتاز.
وفي السياق ذاته، استعاد الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، رقما غائبا عنه منذ 9 شهور، بتسجيله هدفين في المباراة، حيث لم يحرز كاسونجو هدفين في مباراة واحدة، منذ 9 شهور، حين هز شباك مصر المقاصة، بقميص فريقه السابق، الاتحاد السكندري، يوم 20 2017، بالدوري، في الموسم الماضي، خلال فوز "زعيم الثغر" بنتيجة (3-1).
وهذه ثالث ثنائية لكاسونجو بالدوري المصري، حيث أحرز هدفين أيضًا في مرمى الداخلية، خلال الموسم الماضي.
وسجل الكونغولي هدفي الزمالك، في الدقيقتين 26 و30، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف، في الدوري هذا الموسم.
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