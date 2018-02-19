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طاقة
جلوبس الإسرائيلي: تصدير الغاز لمصر انتصار عظيم لتل أبيب
الإثنين 19 فبراير 2018 07:49 م
الغاز الطبيعي
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الغاز الطبيعي
عادل عبد الجواد
قال موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي أن الاتفاق على تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار بمثابة انتصار عظيم لإسرائيل، ولكن معه العديد من علامات الاستفهام.
وأشار إلى أنها صفقة ضخمة لرجال الأعمال في حقل ليفياثان والمستثمرين في الخزان، وأيضا لسوق الغاز الإسرائيلي، بينما الطريقة لتحقيق الصفقة لا تزال غير واضحة، وكل شيء سوف يقع على شخص واحد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي حسبما ذكر الموقع.
وأضاف "حتى بالمعنى المادي، لم يتضح بعد أي طريق سيتدفق الغاز إلى مصر، سواء عبر المملكة الأردنية التي تتطلب رسوم عبور عالية أو من خلال البنية التحتية القديمة للهيئة".
وتابع "جلوبس" إن توقيع اتفاق تصدير الغاز إلى مصر هو مفاجأة، ولم يشتبه أحد خارج مجموعة ديليك في ان المحادثات التي دامت ثلاث سنوات مع المصريين كانت تسير في اي مكان، إن توقيع الاتفاق هو إنجاز شخصي من قبل شركة "ديليك".
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