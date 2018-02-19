أوتو ديسك تطرح الجيل الجديد من برمجيات BIM‎

برمجيات BIM‎

المال - خاص



عقدت شركة تي كمبيوترز الوكيل الذهبي لشركة أوتوديسك في مصر مؤتمرًا هو الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية تحت عنوان "Egypt BIM Day “، والذي أكد أحمد فكري مدير المبيعات بشركة تي كمبيوترز على عقده بشكل سنوي لإتاحة الفرصة لكل العاملين في مجال العمارة و العمران لمعرفة كل جديد في هذه التكنولوجيا المتطورة.



وكشفت شركة أوتوديسك الشركه العالمية الرائدة في مجال إنتاج برامج التصميم ثلاثي الأبعاد والهندسة والتصميمات الداخلية النقاب عن Autodesk BIM الجيل الجديد من برنامج نمذجة معلومات البناء (BIM)، وهى مجموعة من الخدمات السحابية التي ستوفر الوصول إلى بيانات أي مشروع ومتابعتها وإجراء التعديلات عليها في أي وقت ومن أي مكان، خلال دورة حياة المشروع، وتضمن توفير الوقت والتكلفة فى تنفيذ المشروعات العملاقة او الصغيرة على حد سواء.



وأكد حازم نبيل مدير اوتوديسك مصر تعد برمجيات اوتوديسك BIM هى الخيار الاول لاى مطور عقارى يستهدف الوصول الى الاحترافية من خلال حلول تكنولوجية تؤدى الى تسليم المشروعات بجودة مناسبة فى التوقيت المناسب.



علاوة على ثراء محتوى هذه البرمجيات التى تؤدى الى تسهيل عملية التصميم من بدايه كونها فكرة و حتى اكتمال التنفيذ و مرونه اجراء التعديلات المناسبة مع ضمان تسليم المشروعات فى التوقيت المناسب و بالجودة المطلوبه و انعدام هامش الخطر خاصة فى المشروعات العقاريه العملاقة و التى ينفذها اكبر المطورين العقاريين داخل السوق و خارجه.



اكد دال ويش مدير التسويق بشركه اوتوديسك الشرق الاوسط ان مصر على قمه اوليات الشركه العالمية و على الرغم من مرور فترات صعبه طوال الاربع سنوات الماضيه و لكننا كنا نراقب السوق المصرى و ندرس احتياجاته بشدة حتى نعود بقوه كبيرة من جديد و بالفعل لدينا الان استراتيجية موسعه للتواجد فى السوق المصرى و الذى يعد رمانه الميزان لكل دول المنطقه و ضخ استثمارات جديدة لان السوق المصرى تمتد المشاريع التى تنفذها الشركات بداخلة الى كل دول الشرق الاوسط و منطقة الخليج و افريقيا خلال الفترة القادمه لما تتمتع بة الشركات العقارية المصرية من سمعه كبيرة داخل المنطقة.



اضاف برمجيات اوتوديسك لما تتميز به من توفير للوقت و الجهد مناسبة جدا للسوق المصرى خاصة فى هذة الظروف الاقتصاديه التى يمر بها السوق و هذا ما تحتاجه الكثير من المشاريع المختلفة للاعتماد على برمجيات متطورة و بجودة عالية مع تقنين التكاليف.





كما تعتمد العديد من الحكومات على هذة البرمجيات لكل المشاريع الخاصة بها لما توفرة من سهوله المتابعه ووضع الخطط المختلفة و متابعه كل مراحل التنفيذ بدقة و تحديد مواعيد محددة لتسليم هذة المشاريع و اجراء التعديلات عليها فى اى وقت مما احدث طفره كبيره فى قطاع التشييد و البناء باعتماد كبار المطوريين و شركات المقاولين الكبيرة.



و من جانبة اكد سليم الفرخ مدير علاقات العملاء بشركه اوتوديسك الشرق الاوسط ان الجيل الجديد من المشاريع القومية الكبيره تحتاج الاعتماد على برمجيات بتقنيات عالية و تتميز بالسهوله و توفر برمجيات اوتوديسك التصوير الافتراضى للمشروع بحيث تقدم نموذج لمشروع متكامل يتيح امكانية عمل كافة التعديلات اللازمه قبل بدء المشروع بل يتعدى ذلك الى تحديد المشكلات التى يمكن ان تواجه المشروع مستقبلا و ووضع الحلول الخاصة بها .



علاوة على اتاحه تاجير البرمجيات للشركات و المطورين العقاريين مما يقلل تكاليف شاء السوفت وير و يحقق التنافسية لكل شركات المطورين العقارين الكبيرة و الصغيرة على حد سواء.



ومن جانبة قال هانى شبانه مستشار تكنولوجى لتكنولوجيا BIM تتيح هذة البرمجيات للجهات الحكومية و التى تعمل من خلال منظومه تضم اكثر من طرف ان يقوم كل طرف بمتابعه المشروع بدءا من مرحلة التخطيط و حتى انتهاء العمل و تبادل المعلومات و المقترحات بين كل الاطراف كما تقوم بالاحتفاظ بكل هذة المعلومات خلال مراحل العمل فى المشروع المختلفة من مرحلة الى اخرى مما يمكن من تقليل التكلفة و ينهى على ازدواجية العمل.



اوتوديسك تهتم بتدريب و تاهيل الكودار البشريه و تمنح طلاب الجامعات كل برمجيات اوتوديسك الاصليه مجانا كما توفر مجموعه كبيره من التدريبات اون لاين بالتعاون مع كبرى الجامعات داخل الشرق الاوسط و تعقد منتدى سنوى للجامعات Autodesk universities يلتقى خلاله الطلبة و اساتذة الجامعه من خلال محاضرات واقعية تصل الى 800 محاضرة لتبادل التكنولوجيا الحديثة التى تقدمها اوتوديسك و العمل على رفع الوعى بها بدرجه كبيرة .