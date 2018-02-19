الأمم المتحدة تحذر من مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله

الجيش الإسرائيلي

رويترز



عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن قلقه بشأن احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.



وأضاف جوتيريش أن ما صدر من إسرائيل وحزب الله من إشارات في الآونة الأخيرة أظهر أنهما لن يسمحا بحدوث ذلك ولكن ”أحيانا تكفي شرارة لإشعال هذا النوع من الصراع“.



وكان حزب الله أعلن الأسبوع الماضي أنه قد يتخذ إذا لزم الأمر إجراءات ضد منشآت النفط الإسرائيلية في ظل النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل على موارد للطاقة. ويتوسط دبلوماسيون أمريكيون بين البلدين بعد زيادة التوتر بين الجانبين الذي شمل أيضا نزاعا يتعلق بجدار حدودي وترسانة حزب الله المتنامية.



وقال جوتيريش للصحفيين”أشعر بقلق عميق بشأن التصعيد الذي يصعب التنبؤ به في المنطقة بأكملها“.



كما أشار جوتيريش إلى مخاوف إسرائيل بشأن اقتراب فصائل مسلحة مختلفة في سوريا من حدودها.



وأضاف ”أسوأ كابوس قد يتحقق هو إذا حدثت مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله... سيكون حجم الدمار في لبنان شديدا بالتأكيد، لذا فإن هناك نقاط قلق كبيرة تحيط بالموقف“.

