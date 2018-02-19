عودة الأغنيات والكليبات الرومانسية

حلمي بكر: لغة الأحساسيس اختفت.. وهذه الأغنيات وقتية





بلال سرور: "تملي معاك" ما زالت أهم أغنية رومانسية





مجد القاسم: تغير حال الموسيقى ومود الناس أثر على الأغنية الرومانسية

منذ أيام قليلة طرح بعض نجوم الغناء، مثل هاني شاكر ومصطفى قمر، أغنيات جديدة تتميز بطابع عاطفي رومانسي بعد غيابهم فترة كبيرة عن الساحة الفنية، فطرح شاكر أغنيته الجديدة "وعد مني"، ومصطفى قمر أغنية "يخرب عقلك بحبك"، والمطرب الشاب شريف شاكر طرح أغنية جديدة أيضًا، رغم أن الأغنية الرومانسية اختفت لفترة طويلة، وسادت مكانها الأغنية الشعبية وأغاني المهرجانات الراقصة، إلا أن محاولات هؤلاء المطربين برغم قلتها لكنها قد تفتح الطريق مرة ثانية للارتقاء بذوق الجمهور أو قد تكون مجرد أغنيات وقتية يختفي بريقها بسرعة.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض صناع الموسيقى حول عودة الأغنية الرومانسية للساحة الغنائية بعد فترة طويلة انتشرت فيها الأغنية الشعبية والأغنيات الراقصة، وهل ستعيد هذه الأغنيات الجمهور لسماعها مرة أخرى أم ستظل السمة الغالبة هي الأغنية الراقصة الشعبية في عالم الغناء؟

يتساءل الملحن حلمي بكر: كيف ترسي الرومانسية لقاعدة عريضة من الجمهور بلا ذوق، مشيرًا إلى أننا يجب أن نرتقي بذوق الناس اولًا حتى يستطيعوا استقبال هذه الأغنيات الرومانسية وتؤثر فيه.

وأضاف لـ"المال" أن الوسط الغنائي أصبح يعاني كارثة حقيقية بسبب انتشار الأغنيات الهابطة وأغنيات المهرجانات، فمهما قدمت أغنيات وكليبات عاطفية رومانسية لن تؤثر في شريحة كبيرة من الجمهور كأننا نبيع الورد بلا ريحة.

وتابع أن لغة الزمن الماضي كانت أم كلثوم تعلم الناس تذوق الموسيقى بالعين والشم وكل حواسهم، أما الآن فلا يوجد جمهور يستطيع تذوق ما يقدم له بسبب فساد ما يقدم على الساحة الفنية، مؤكدًا ان كلمة بحبك الآن اصبح تخفينا في اي اغنية على عكس الماض كانت له طعم وروح اخرى .

واشار بكر الى ان الساحة الفنية تحتاج لغربلة حقيقية جميعها وهذه الاغنيات الرومانسية زمنية وفي وقت معين تنتهي مع مرور الوقت ولاتعبر عن مايحسه ويتذوقه الناس لان لغة الاحاسيس اختفت للاسف في هذا الزمن .

اما الملحن بلال سرور يقول : انه لو قدمت اغنيات رومانسية جيدة الايام القادمة سيتذوقها الجمهور بالتاكيد لكن للاسف مايتم طرحه على الساحة الفنية في اوقات معينة اغنيات هشة وضعيفة فنيا ولاتؤثر في الناس .

واشار الى ان الجمهور اتجه لسماع الاغنيات الشعبية والمهرجانات بسبب تقديم مطربيها لها بشكل مميز ومتقن لذلك يقبل عليها الناس اما الاغنيات والكليبات الرومانسية المقدمة على الساحة الفنية حاليا اصبحت متاخرة كثيرا عن ماكان يقدم من15 عاما ومازالت اغنية تملي معاك للنجم عمرو دياب هي افضل اغنية رومانسية قدمت في عالم الغناء في السنين الماضية .

وتابع انه برغم محاولات بعض المطربين تقديم اغنية رومانسية تعيد الذوق الفني الجيد للناس الا ان هذه المحاولات قليلة جدا مقارنة بالسائد في الساحة الفنية .

ويرى النجم مجد القاسم ان الاغنية الرومانسية منذ سنوات كانت تؤثر بدرجة كبيرة في الناس وفي وجدانهم وكانت ترتقي بذوقهم لان الحالة المزاجية كانت افضل مما نعيشه حاليا بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العصيبة في وطننا العربي ومصر .

واكد ان اي اغنية رومانسية لاي نجم خلال السنين الماضية كانت تحقق نجاحا كبيرا جدا مثل تملي معاك وغمض عينيك وغيرها من الاغنيات له ولنجوم اخرين في الغناء اما الاغنية الرومانسية حاليا اصبحت غير مؤثرة تماما في الناس مثل السابق بسبب تغير حال الموسيقى في السوق وانتشار الايقاعات بدرجة اكبر .

واضاف القاسم ، ان الاصوات اصبحت كثيرة والكليبات ايضا لذلك المعروض اصبح منتشر بدرجة كبيرة ويندر ان يلفت نظر الجمهور اغنية معينة في الوقت الحالي بسهولة .