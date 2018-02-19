رويترز









قال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا تراجعت حوالي نصف نقطة مئوية، العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع هدف الحكومة.





وأدلى فابيو بانيتا، وهو عضو بالمجلس التنفيذي لبنك إيطاليا، بهذا التقدير في كلمةٍ ألقاها في لندن.





وفي 2016 بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 132%، وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.



