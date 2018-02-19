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اقتصاد وأسواق
ديون إيطاليا تتراجع 0.5% خلال 2017
الإثنين 19 فبراير 2018 06:45 م
علم إيطاليا
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علم إيطاليا
رويترز
قال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا تراجعت حوالي نصف نقطة مئوية، العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع هدف الحكومة.
وأدلى فابيو بانيتا، وهو عضو بالمجلس التنفيذي لبنك إيطاليا، بهذا التقدير في كلمةٍ ألقاها في لندن.
وفي 2016 بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 132%، وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
واستهدفت حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني خفض النسبة إلى 131.6%، العام الماضي. وسيصدر المركزي الإيطالي البيانات الرسمية لعام 2017 في أبريل المقبل.
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