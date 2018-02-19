شكري: مصر لا تستخدم ورقة اللاجئين والهجرة لابتزاز المجتمع الدولي

شكري

المال- خاص



استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين مايكل شبيندلجر مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة وزير خارجية النمسا الأسبق.



وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد تباحثا حول أهم قضايا الهجرة في ضوء الأهتمام الكبير الذى توليه مصر لهذا الموضوع ولسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع هذه الظاهرة



وأكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري القائم على تحقيق توازن بين البعدين الأمني والتنموي ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة، وأهمية فتح قنوات لهجرة نظامية آمنة.



وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن شكري تناول الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والدور الذى تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، فضلاً عن نجاح السلطات المصرية في ضبط الحدود أمام أية محاولة للهجرة غير الشرعية، بما حال دون انطلاق أي قوارب من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، ورغم ما يشهده مسار الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى أوروبا من تدفقات ضخمة من المهاجرين واللاجئين، في أعقاب غلق مسار شرق المتوسط والبلقان.



ومن جانبه، أعرب "شبيندلجر" عن رغبه المركز الدولى لتنمية سياسات الهجرة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها دولة كبيرة ومهمة في الشرق الأوسط.



واستعرض البرامج المختلفة التى يضطلع بها المركز لدعم قدرات الدول على ضبط الحدود، وتوفير موارد مالية من مصادر غير تقليدية مثل القطاع الخاص لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.



وأضاف ابو زيد، بأن اللقاء تطرق إلى استضافة مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين، وما يشكله ذلك من أعباء على موازنة الدولة وعلى المرافق والخدمات العامة



و أشار الوزير إلى رفض مصر القاطع لإقامة مخيمات أو معسكرات لإيواء المهاجرين واللاجئين، وذلك انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وفي إطار الحرص على دمج اللاجئين والمُهاجرين في المُجتمع دون عزل أو تقييد



ونوه إلى أن مصر لا تستخدم ورقة اللاجئين والهجرة لابتزاز المجتمع الدولي. كما تناول وزير الخارجية الأولوية المتقدمة التى توليها مصر للمفاوضات الخاصة بالعهدين الدولي للهجرة واللجوء، والتى تحرص مصر على أن تراعي الشواغل العربية والأفريقية في ضوء استقبالها لأعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين، وضرورة تقاسم الأعباء مع الدول الأخرى في إطار من المسئولية المشتركة



وحث إلى أهمية العمل على حشد المزيد من الدعم والتمويل لمساندة دول المصدر والعبور في أفريقيا.



أنشئ المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بهدف تنسيق وتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة والعمل كآلية داعمة للأطر الدولية متعددة الأطراف العاملة في مجال الهجرة واللجوء، ويقوم بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع أكثر من مائتي شريك حول العالم، بالإضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف الترويج للسياسات الهادفة إلى تنظيم وتأمين عمليات الهجرة، ودعم جهود التعاون الدولي في هذا الصدد.

