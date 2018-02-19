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بورصة وشركات
39 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر لتجارة السيارات
الإثنين 19 فبراير 2018 06:28 م
ميناء سيارات
أخر الأخبار
ميناء سيارات
في العام 2018/2019
المال- خاص
عقدت الجمعية العامة لشركة مصر لتجارة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الاثنين الموافق لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد أحمد ابراهيم يوسف " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
و تقدمت الشركة بخطط مالية طموحة مع تطوير مراكز الخدمة بها وتفعيل نشاط التسويق بالمعارض المختلفة خلال العام المقبل.
وتم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات
وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات ،و إيرادات الشركة بنحو 39 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه في العام المالي السابق 2016/2017 .
كما تستهدف الشركة تحقيق مجمل ربح من النشاط مبلغ 9.3 مليون جنيهاً مقابل 5.5 مليون جنيهاً فى العام المالى السابق 2016/2017 بنسبة نمو 69% ...
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