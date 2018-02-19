مصر للاستيراد والتصدير تتوقع إيرادات 164.4 مليون جنيه

شركة مصر للاستيراد والتصدير

عن العام المالي 2018/2019



المال ـ خاص:



عقدت الجمعية العامة لشركة مصر للاستيراد والتصدير التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الاثنين لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.



وتقدمت الشركة بخطط مالية طموحة تهدف الى تنشيط وتسويق أنشطتها المختلفة لاسيما نشاط استيراد السلع المستوردة ونشاط التصدير مع الاستفادة الكاملة من إمكانياتها المتاحة في توفير أماكن للتخزين والتبريد حيث تبلغ السعة التخزينية للثلاجات 10 ألف طن بعد تطويرها



وتم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات



وتم اعتماد هذه الموازنة في تلك الاجتماعات، بإيرادات الشركة بنحو 164.4 مليون جنية مقابل 56.7 مليون جنيهاً في العام السابق، كما تستهدف صافى ربح مبلغ 8 مليون جنيهاً مقابل 2.6 مليون جنيهاً في العام السابق.

