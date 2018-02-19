EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر للاستيراد والتصدير تتوقع إيرادات 164.4 مليون جنيه
الإثنين 19 فبراير 2018 06:22 م
شركة مصر للاستيراد والتصدير
أخر الأخبار
شركة مصر للاستيراد والتصدير
عن العام المالي 2018/2019
المال ـ خاص:
عقدت الجمعية العامة لشركة مصر للاستيراد والتصدير التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الاثنين لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وتقدمت الشركة بخطط مالية طموحة تهدف الى تنشيط وتسويق أنشطتها المختلفة لاسيما نشاط استيراد السلع المستوردة ونشاط التصدير مع الاستفادة الكاملة من إمكانياتها المتاحة في توفير أماكن للتخزين والتبريد حيث تبلغ السعة التخزينية للثلاجات 10 ألف طن بعد تطويرها
وتم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات
وتم اعتماد هذه الموازنة في تلك الاجتماعات، بإيرادات الشركة بنحو 164.4 مليون جنية مقابل 56.7 مليون جنيهاً في العام السابق، كما تستهدف صافى ربح مبلغ 8 مليون جنيهاً مقابل 2.6 مليون جنيهاً في العام السابق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا