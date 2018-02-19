شركة صينية تسعى للاستحواذ على أركيديا العملاقة لتجزئة الملابس

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن









يخطط فيليب جرين، مالك مجموعة أركيديا العملاقة لسلاسل تجزئة الملابس، لبيع حصة في المجموعة أو حتى بيعها بالكامل لشركة صينية، في خطوة من شأنها إسدال الستار على تجربة المجموعة التي سيطرت على القمة في مجالها لأكثر من 50 عامًا.





ومجموعة أركيديا تمتلك أكثر من 2800 متجر حول العالم، بينها 6 في مصر، وتوظف أكثر من 26 ألف شخص، وهي المالكة لعدد من العلامات الشهيرة مثل توب شوب وتوب مان وأوتفيت وإيفانز.





وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، دخل الملياريدر جرين صاحب الـ65 عامًا، مفاوضات لبيع مجموعته مع شركة شاندونج روي عملاق النسيج الصيني الذي يتوسع بسرعة حاليًّا في قطاع الملابس الجاهزة بأوروبا.





وتقول ذا تايمز إن بيع أركيديا سيمثل علامة فارقة في القطاع الذي يعاني التنافس الشرس مع منافسي البيع عبر الإنترنت مثل أسوس وبوهو.



