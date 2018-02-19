سويسرا: لم نشهد تحويلات كبيرة للأموال السعودية

علم السعودية 123

رويترز



قال هربرت شايت رئيس اتحاد المصرفيين السويسريين، اليوم، إن سويسرا لم تشهد أي حركة كبيرة لأموال سعودية إلى داخل البلاد أو إلى الخارج.



جاء ذلك ردًا على سؤال عن زيادة في التدفقات عقب حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الرياض.



وأبلغ شايت الصحفيين أثناء جولة في منطقة الخليج ”لم نلحظ أي حركة كبيرة لأموال يجرى تحويلها.. على الإطلاق“.



واحتجزت السعودية عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في العام الماضي، وتوعدت بمصادرة أموال وأصول بحوزتهم، مما أثار مخاوف من أن السلطات ستستهدف أيضا أصولا سعودية محتفظا بها في مراكز مالية في الخارج مثل سويسرا.