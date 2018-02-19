200 مليون جنيه إيرادات نشاط متوقعة لشركة مصر للتجارة الخارجية

شركة مصر للتجارة الخارجية

المال -خاص:



عقدت الجمعية العامة لشركة مصر للتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري اليوم الاثنين الموافق لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.



وتقدمت الشركة بخطط مالية تهدف الى أتباع سياسات سعرية مرنة بفروع البيع واتخاذ اجراءات فعالة للتخلص من المخزون بطىء الحركة مع فتح اسواق تصديرية للمنتج المصري



وتم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات



وتم اعتماد هذه الموازنة في تلك الاجتماعات بإيرادات متوقعة للشركة بنحو 200 مليون جنية مقابل 172.2 مليون جنيهاً في العام السابق،



كما تستهدف صافى ربح مبلغ 9 مليون جنيهاً مقابل 5.2 مليون جنيهاً فى العام السابق .

