زيروكس تطرح سلسلة جديدة من طابعات VersaLink بمصر

زيروكس

محمد فتحى



أعلنت شركة زيروكس عن إطلاق أحدث أجهزتها من طابعات VersaLink® B600/B610 وطابعات Versalink B605/B615 متعددة الوظائف والمجهزة بأحدث التقنيات التي توفر الوقت وتزيد من إنتاجية بيئة العمل ، وتعتبر الطابعات الجديدة جزء من عائلة ConnectKey التي طرحتها الشركة في وقت سابق من هذا العام.



وتتراوح سرعات سلسلة طابعات VersaLink B600 الجديدة من 55 إلى 65 ورقة فى الدقيقة وتتميز السلسلة الجديدة بسهولة الاستخدام والقدرات الفريدة المصممة خصيصًا لمجموعات العمل الصغيرة والمتوسطة.



كما تتميز هذه الطابعات بشاشة مستخدم تابلت تعمل باللمس و يمكن تخصيصها لكل مستخدم بما يخدم متطلبات بيئة العمل المختلفة.بالإضافة إلى إمكانية تحميل التطبيقات المختلفة على الأجهزة من خلال متجر تطبيقات زيروكس Xerox App Gallery والتي تزيد من مرونة وكفاءة بيئة العمل. وتشمل التطبيقات المتاحة على متجر تطبيقات زيروكس خدمة المترجم من زيروكس Xerox Easy Translator Service والذي لديه القدرة على ترجمة المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى أكثر من 40 لغة بشكل سريع من ضمنها اللغة العربية.



بالإضافة إلى ذلك تتميز طابعات VersaLink B600/B605 و VersaLink B610/B615 بمميزات الإتصال السحابي والطباعة من جميع أنواع الموبايل و التابلت مما يسهم في زيادة كفاءة بيئة العمل.



من جانبه، قال المهندس وائل صدقي، رئيس قطاع التسويق بشركة زيروكس مصر: "إن تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية المتكاملة من خلال سلسلة طابعات VersaLink الجديدة هو أحد أهم أولوياتنا لتلبية متطلبات كافة شرائح عملائنا وشركاء الشركة ومساعدتهم على نمو أعمالهم.



وتتيح الطابعات الجديدة لشركاء زيروكس فرصة هائلة للحصول على مصادر جديدة للدخل من خلال تقديم الحلول والتطبيقات التي تساعدهم على زيادة قدرة العملاء التنافسية مع تعزيز الإمكانيات الإنتاجية التي تقلل من حدوث الأخطاء وتزيد من سرعة المعاملات.



كما تتيح حلول ConnectKey المتكاملة المقدمة من زيروكس الجيل القادم من التطبيقات المتخصصة التى تسهم فى ميكنة بيئة العمل والتى تيسر لكل مستخدم سير العمل بالإضافة إلى مميزات عديدة منها الوصول بلمسة واحدة إلى السحابة بسهولة مع درجة عالية من التأمين مما يحول الطابعات التقليدية إلى أجهزة مساعدة فى بيئة العمل الذكية والتي تعكس الاحتياجات المتغيرة في عالم الأعمال اليوم.