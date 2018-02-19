وزير الخارجية يستقبل المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد

شكري وجميلة بوحريد

المال- خاص



قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري استقبل المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، وذلك على هامش زيارتها لمصر للمشاركة كضيف شرف لمهرجان أسوان الدولي الثاني لسينما المرأة خلال الفترة من 20 – 26 فبراير 2018.



وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص على استقبال المناضلة الجزائرية تقديراً منه لدورها التاريخي خلال مرحلة التحرر الوطني في الخمسينيات من القرن الماضي



وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وما قدمته مصر من دعم لجبهة التحرير الجزائرية وكافة حركات التحرر الوطني في المنطقة العربية والدول الأفريقية.



وأشار إلى ما تمثله المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد من رمز للتضحية بكل نفيس وغالٍ من أجل الدفاع عن تراب الوطن.



وكشف أبو زيد، عن أن المناضلة الجزائرية أعربت خلال اللقاء عن سعادتها وامتنانها البالغ لزيارتها لمصر التى كانت آخر زيارة لها عام ١٩٦٢



وأشارت إلى أن الشعب الجزائرى بشكل عام، والمرأة الجزائرية على وجه الخصوص، لا يمكن أن ينسوا الدعم الذى قدمه شعب مصر وحكومته للثورة الجزائرية.

