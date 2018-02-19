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بورصة وشركات
البورصة تدرس مستندات قيد زيادة رأسمال مصر للأسمنت قنا
الإثنين 19 فبراير 2018 05:10 م
شركة مصر للأسمنت
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شركة مصر للأسمنت
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة مصر للأسمنت قنا أودعتها مستندات زيادة رأس المال المصدر وجارٍ فصحها لعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 298.7 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، بزيادة قدرها 301.2 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها فى أكتوبر الماضى، على قيام شركة مصر للأسمنت- قنا، بنشر الإفصاح المتضمن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بواقع 301.22 مليون جنيه، ليصبح 600 مليون جنيه بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للواحد.
ويبلغ رأسمال الشركة 600 مليون جنيه، موزعًا على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
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