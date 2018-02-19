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بورصة وشركات
البورصة تدرس مستندات زيادة رأس المال لأسيك للتعدين
الإثنين 19 فبراير 2018 05:05 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة أسيك للتعدين - إسكوم أودعتها مستندات زيادة رأس المال المرخص به، وجارٍ فصحها لعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.
وأقرت عمومية الشركة غير العادية في منتصف ديسمبر 2017، زيادة رأس المال المرخص به بالقيمة المُشار إليها.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين، ارتفاع صافى خسائرها بنسبة 489%، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، لتسجل 255.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 43.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال المصدر للشركة 150 مليون جنيه، موزعاً على 47 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
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