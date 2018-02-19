وزير التموين: إعلان أسعار استلام القمح من المزارعين الشهر المقبل

على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية

السيسي مهتم بتطوير صناعة السكر.. و35 طن بنجر إنتاجًا مستهدفًا من الفدان



المنيا - محمد مجدي



كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الإعلان عن أسعار استلام القمح المحلي من المزارعين في شهر مارس المقبل.



وقال المصيلحي في تصريحات على هامش افتتاح صومعة بني مزار ومنفذ المصرية لتجارة الجملة في محافظة المنيا، أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لديه اهتمام كبير بتطوير صناعة السكر فى مصر، وكذلك دعم المزارعين وهو ما حدث مع زيادة سعر طن القصب الى 720 جنيهًا للطن.



واشار الي انه يتم العمل على تطوير زراعة البنجر، متابعا أن معدل انتاج فدان البنجر تتراوح من 18 و20 طنًا، ومستهدف التوسع فى المساحة المزروعة من خلال ميكنة الرى لزيادة معدل الانتاج حتى تصل من 30 و35 طنا للفدان لاستخدامه فى انتاج السكر المحلى.



بينما قال مجدي ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق فساد القمح بمجلس النواب عن وجود خطة لتطوير قطاع مطاحن جديدة على مستوي الجمهورية من خلال رفع قدرات المطاحن القديمة وانشاء اخري في كل محافظة من محافظات الجمهورية بدء تنفيذها العام الحالي.



وقال ملك في تصريحات خاصة ل المال امس على هامش افتتاح وزير التموين صومعة بني مزار بالمنيا وجود زيادة في مساحات القمح المنزرعة العام الحالي بنحو 200 الف طن، مشيرا إلي أن تحديد سعر شراء المحصول من المزارعين سيكون مرتبط بالسعر العالمي.



يشار إلى أن صومعة بني مزار بسعة 500 الف طن قمح تم تطويرها وانشاؤها بقيمة 90 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة بوهلر السويسرية.



