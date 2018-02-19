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اقتصاد وأسواق
تنمية الصادرات: ١٦ تريليون دولار حجم التجارة حول العالم
الإثنين 19 فبراير 2018 04:37 م
دولارات
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دولارات
أحمد الدسوقى
قالت نيفين سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن حجم التجارة العالمية حول العالم تقدر بحوالى ١٦ تريليون دولار.
وأشارت خلال كلمتها بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن دولة الصين تتصدر قائمة المصدرة فى العالم تليها الولايات المتحدة الامريكية.
ولفتت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أن الصين تستحوذ على ٢ تريليون دولار من الصادرات فى العالم، فى حين تصدر أمريكا بقيمة ١.٤ تريليون دولار.
وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة ٦١ فى التصدير و ٤٥ فى الاستيراد.
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