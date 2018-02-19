إسماعيل يبحث التعاون المشترك مع وزيرة التجارة السويدية

خاص:





التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة التجارة والشئون الأوروبية بالسويد، آن ليندي، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، بحضور سفير السويد لدي القاهرة.





خلال اللقاء عرض رئيس مجلس الوزراء، ما تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذى تتبناه الحكومة، والذي ساهم في تطوير قطاع البنية التحتية، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل كبير، وتوفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات.





وأشاد بمستوي العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط البلدين، متطلعاً إلي زيادة حجم الاستثمارات السويدية في السوق المصرية، واستغلال الفرص المتاحة في ضوء خطة الحكومة للاستمرار في إقامة عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية.





وأكد أن مصر مستمرة فى حربها ضد الإرهاب، بهدف القضاء علي جميع صوره بشكل جذرى، مطالباً المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة الظاهرة، ومواجهة كل من يقدم أي صورة من صور الدعم لتلك العناصر المتطرفة، موضحاً أن مصر لا تحارب الإرهاب في شمال سيناء فقط، ولكن هناك جهود حثيثة في جميع أنحاء الوطن للقضاء عليه.





كما أشار رئيس الوزراء، إلي أنه يجرى العمل على تطوير وتحديث أنظمة التعليم والصحة، بشكل جوهرى، فضلاَ عن حرص الحكومة علي الاستمرار في تجديد البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات الطاقة والإسكان والصحة والسكك الحديدية، وغيرها، مشيراً إلي الجهود المبذولة لزيادة حجم الاستكشافات الخاصة بالغاز، والتي يأتي علي رأسها منطقة البحر الأبيض المتوسط.





من جانبها عرضت وزيرة التجارة والشئون الأوروبية بالسويد، بعض مؤشرات اأداء اﻻقتصادى فى بلادها، مؤكدة مساندتها الكاملة لمصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذا الجهود الحثيثة للقضاء علي الإرهاب الذي طال عدد من الدول الأوروبية، بما فيها بلادها.





وأشادت بالتعاون القائم بين البلدين، في عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، خاصة بمجلس الأمن، وأشارت في هذا السياق إلي دعم بلادها الكامل للقضية الفلسطينية، وتفهمها للأوضاع التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.





تناولت الوزيرة جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلي إمكانية التعاون فى مجال الطاقة، من خلال الدخول في مشروعات ربط مع مصر، وقالت إن موقع مصر يؤهلها لكى تكون مركزاً قويأ لتصدير الطاقة.





فى هذا الصدد رحب رئيس الوزراء بالمقترح، مشيراً إلي إمكانية تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفكرة، كما وجه بتكثيف الحوار بين مسئولي البلدين لمتابعة ما يتعلق بالتعاون في القطاعات الأخرى، بما في ذلك السكك الحديدية، موضحا تطلع مصر للاستفادة من الخبرات السويدية، والتعاون فيما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، واهتمام الدولة بتلك الصناعة الواعدة، فضلاً عن الخبرة السويدية فيما يتعلق بالاستخدامات التكنولوجية الحديثة في الطرق السريعة، وتطوير نظم الخدمات بها.



