EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الجبلاية يخطر الأندية رسميًا بزيادة عدد الجماهير
الإثنين 19 فبراير 2018 04:02 م
هاني أبوريدة جديد.
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أول يناير نظر طعون سحر وحازم الهوارى لاستبعادهما من الجبلاية
حماية المنافسة يخطر شركتين مدرجتين بالبورصة بمخالفات قانونية
" الشباب" تدحض اسطورة ملايين "الجبلاية"..وتقدرالعاملين بالنشاط الرياضي كله ب 700 الف مواطن!
هاني أبوريدة جديد.
علي المصري
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، خطابات إلى أندية الدورى الممتاز، يخطرها بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها في المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام إلى 300 فرد؛ في المباريات التي تقام على استادات؛ الدفاع الجوي، والقاهرة وبرج العرب، والجيش الثالث بالسويس والإسماعيلية.
أكد اتحاد الكرة في خطابه على عودة الجماهير في مباريات كأس مصر التي تحدد ملاعبها وأعداد الجماهير؛ وفقا لطرفي اللقاء، وتحدد حضور 5 آلاف مشجع للأهلي والزمالك في مبارياتهما التي تقام
باستاد برج العرب، أما بقية المباريات للأندية الأخرى، الاستقرار على حضور 2000 مشجع لكل نادٍ في المباريات التي تقام باستادات؛ القاهرة والسلام، والدفاع الجوي، وبترو سبورت.
النادي الأهلي
نادي الزمالك
الدوري المصري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا