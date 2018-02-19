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رياضة
مران قوي للاعبى الأهلى الغائبين عن مباراة النصر
الإثنين 19 فبراير 2018 03:41 م
فريق كرة القدم بالنادى الأهلى
أخر الأخبار
فريق كرة القدم بالنادى الأهلى
- البدري يمنح الفريق راحة غدًا.. ومعوض يطير للجابون
- راحة 3 أيام للسعيد وحمدي يواصل التأهيل ومران قوي للشناوي
على المصرى:
قاد سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وأنيس الشعلالي، المعد البدني، ومحمد أبوالعلا، مخطط الأحمال، تدريبات اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق التي تخوض اليوم مباراة النصر على ملعب استاد القاهرة في الجولة ال25 من عمر مسابقة الدوري العام، بمشاركة ميدو حابر وأحمد فتحي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وهشام محمد وصبري رحيل.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، منح لاعبي الفريق راحة غدًا الثلاثاء من التدريبات؛ وذلك من أجل التقاط الأنفاس في ظل توالي المباريات، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غدٍ الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الأسبوع الـ 26 لمسابقة الدوري.
وحصل عبد الله السعيد، لاعب الفريق، على راحة لمدة ثلاثة أيام، يخضع خلالها لتنفيذ برنامج تأهيلي، إثر إصابته في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام الأسيوطي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.
ويغيب السعيد عن مباراة فريقه اليوم أمام النصر في الثامنة من مساء اليوم بسبب تلك الإصابة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على درجة الإصابة وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
فيما واصل أحمد حمدي، لاعب الفريق، أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل. وكثف اللاعب من التدريبات الخاصة بتقوية العضلات، وقطع حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن ينهي اللاعب برنامجه التأهيلي في غضون الأيام القليلة القادمة؛ تمهيدًا للمشاركة في التدريبات.
وعلى الجانب الفنى، تواجد طارق سليمان، مدرب حراس الفريق، اليوم في ملعب "مختار التتش" لقيادة مران محمد الشناوي، حارس المرمى الثلعة الحمراء، الذى لم يتواجد في قائمة الفريق التي تخوض اليوم مواجهة النصر، تجنباً لعدم لإجهاده؛ نظرا لتوالي مشاركاته في المباريات، وخضع لمران قوى.
من جانب أخر، يغادر سيد معوض، القاهرة مساء اليوم، متجها إلى الجابون؛ لحضور مباراة الإياب بين فريقي ريل كاديوجو بطل بوركينا فاسو ومونانا بطل الجابون، التي تقام في إطار منافسات دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الأهلي الفائز من الفريقين في دور الـ 32 بالبطولة،
ويُجهز معوض تقريرا فنيًا عقب العودة من الجابون يتضمن نقاط القوة والضعف للفريق الذى يواجهه الأهلي في مستهل مبارياته بدوري أبطال إفريقيا، علما بأن نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بطل بوركينا بهدف دون رد.
رياضة
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