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بورصة وشركات
بحوث النعيم توصي بشراء سهم القابضة الكويتية
الإثنين 19 فبراير 2018 02:57 م
النعيم القابضة
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النعيم القابضة
أسماء السيد:
أوصت بحوث "النعيم" بشراء سهم "القابضة الكويتية المصرية" وحددت السعر المستهدف عند 1.19 دولار بنسبة ارتفاع تصل إلي 20.2%.
وأرجعت ارتفاع الأرباح خلال الربع الأخير من العام المنقضي لعدة عوامل داعمه، أولها زيادة أسعار اليوريا في الأسوق الحره، وتحسن أداء الشركات التابعة كشركة "نات إنرجي" ونمو مبيعات "سبريا"، إضافة توفير حصيلة نقدية بقيمة 48 مليون دولار من بيع صندوق أي إسكويرد كابيتال وشركة "المصرية للهيدروكربون".
وتوقعت "النعيم" في مذكرتها البحثية، استمرار النظرة الايجابية لنتائج أعمال الشركة خلال الربع اﻷول من العام الجاري بدعم من اﻷداء الجيد المتوقع بقطاع الأسمدة نتيجة ارتفاع الأسعار.
وحققت الشركة ايرادات بقيمة 144 مليون دولار بارتفاع 79% مقارنة بالفترة المناظرة خلال 2016 وارتفع هامش الربح ليسجل 56% وبلغ صافي الربح قبل احتساب حقوق الاقلية 43.6 مليون دولار ليصل معدل الربح خلال 2017 120 مليون دولار .
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