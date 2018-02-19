استراتيجية رائدة لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر لجذب الشباب

استراتيجية رائدة لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر

المال ـ خاص:



تبنى بنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتعريف طلبة الجامعات بالقطاع المصرفي، وتشجيع الابتكار بهدف تحسين الخدمات والمنتجات المصرفية، كما أعلن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة برنامج الابتكار الطلابى،Future Intelligence Program، التي أطلقها البنك بداية أكتوبر الماضى، وشارك فيها طلاب من عدة جامعات مصرية، هي: الجامعة الأمريكية، والألمانية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية، وجامعة مصر الدولية.



كما أعلن البنك أيضا أسماء الفريق الرابع، الذى فاز بتصويت الجمهور، خلال احتفاليةإعلان الجوائز.



تضمنت الجوائز مبالغ نقدية قدرها 50.000 جنيه، للفريق الفائز بالمركز الأول، بالإضافة إلى برنامج تدريبي بمقر البنك الرئيسي بدبي، و30.000 جنيه للثاني، و20.000 جنيه للثالث، و10.000 جنيه للفريق الرابع، الفائز بتصويت الجمهور.



والطلاب الفائزون بالجائزة الأولى هم: محمد إيهاب، ونور العين الطحاوي، ويحيى القورما، وبالجائزة الثانية زياد ثابت، وكريم عزمى، ويوسف سامى، وعمرو طارق، وبالثالثة مصطفى أنور، ولينا مهاب، ومحمد مصيلحى، والجائزة الرابعة المخصصة لتصويت الجمهور، فقد فاز بها غسان جندلي، وسيف مصطفى، وأحمد الشعار، ومحمد الدقاق.



ومن المقرر أن تمول الجوائز النقدية، آليات وضع ابتكارات ومشروعات الفائزين حيز التنفيذ، للاستفادة من أفكارهم وإبداعاتهم فى تحديث نظم القطاع المصرفى، وخلق حلول مالية غير تقليدية.



من جانبه عبر فؤاد محمد، الرئيس التنفيذى للعمليات بـبنك الإمارات دبي الوطني مصر، عن سعادته بالإقبال الكبير على البرنامج، ومشاركة طلاب الجامعات المصرية بأفكار مبتكرة، ما يكشف وجود العديد من العقول النابغة بين الشباب المصرى، وأضاف: نأمل أن يساهم برنامج الابتكار الطلابى، فى تحفيز الجانب الإبداعي لطلاب الجامعات المصرية، ليساهموا بفاعلية فى تحقيق التنمية والنهوض بمجتمعاتهم، مشيرا إلى أن البنك يمنحهم فرصة للتعيين فى مختلف إداراته.



وأشار إلى أن البنك يستهدف تشجيع الشباب، خاصة الفئة العمرية 18 و26 عاما، على الاستقلال المالي، والتطور الوظيفي، فى ظل الترفيه أيضا، والذى تتضمنه مبادرة الشمول المالي، لتشجيع الشباب على الانضمام للمنظومة المصرفية، والتمتع بالمميزات الكثيرة على حسابات التوفير والودائع لتحفزهم على الإدخار والاستقلال ماليا، كالتي تمنحها باقات البنك المتنوعة، وفى مقدمتها المميزات التى يمنحها كارت برشلونة للشباب، وهي بطاقة مسبوقة الدفع تحمل شعاري البنك والنادى، وكانت من نتائج الشراكة مع النادى الكتالونى الكبير، وتمنح الشباب مميزات فريدة ومتنوعة، لفتح حسابات بنكية تمنحهم خصومات غير مسبوقة بالأسواق المصرية، وبرنامج مميز للمكافأت، بالإضافة إلى رحلات مجانية لحضور مباريات النادى فى استاد كامب نو الشهير.



بالإضافة إلى تلك المميزات يمنح بنك الإمارات دبي الوطني، الأولوية لعملائه من الشباب فى التدريب بأيا من أقسامه، يكون ذات صلة بالتخصص الدراسي، إلى جانب إمكانية حضور العديد من الندوات مع المديرين فى مختلف قطاعات البنك، وأيضاً تكريم سنوي للطلاب المتفوقين من العملاء، وفق المعايير الأكاديمية والأنشطة الاجتماعية، مع منحهم مكافأة نقدية وشهادة تقدير.