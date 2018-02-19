السكة الحديد تؤكد انتظام حركة مسير القطارات بالوجه القبلي

هيئة السكك الحديدية

محمود محسن:



أكدت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الإثنين، انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان ولا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع اليوم عن تعطل حركة مسير القطارات بالوجه القبلى.



وأكدت الهيئة فى بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن المركز الرئيسى لمراقبة حركة مسير القطارات لم يتلق أى بلاغ بوجود تعطل حركة القطارات وأن حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان تعمل بصورة طبيعية.



وتناشد الهيئة عند كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين يجب تحرى الدقة قبل النشر والرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب.