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اقتصاد وأسواق
أبرز تعديلات بنود العقد الموحد لتوريد الغاز للمصانع
الإثنين 19 فبراير 2018 01:45 م
اتحاد الصناعات
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اتحاد الصناعات
محمد ريحان وأحمد اللاهونى:
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن الشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، التابعة لوزارة البترول، وافقت على تعديل بنود بالعقد الموحد الخاص بإمداد الغاز للمصانع المحلية.
وقال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الصناعات، أمس، بحضور محمد السويدى، رئيس الاتحاد، وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة، إن البنود الجديدة تضمنت تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتغطى 30 يومًا، بدلًا من 60 لكل المصانع، وفقًا لأسعار الصرف السارية، مع إمكانية تقسيطها، على أساس دفعة مقدمة قدرها %25، والباقى على 24 شهرًا، بدلًا من 18، نقدًا وليس بخطاب ضمان.
وأضاف ان «إيجاس» وافقت أيضًا على تعديل البند الخاص بغرامة تجاوز الكميات المتعاقد عليها، لتصل إلى %50 من متوسط سعر البيع خلال سنة التجاوز، بدلًا من غرامة ضعف السعر، وذلك للعملاء الذين تصل معدلات استهلاكهم إلى أكثر من 20 ألف متر مكعب.
كما تم تقليص الغرامة أيضًا إلى %50 بدلًا من الضعف على العملاء البالغ استهلاكهم أقل من 20 ألف متر مكعب، حال تجاوز كميات السحب نسبة %10 عن الكمية المتعاقد عليها سنويًا.
وفيما يتعلق بما أثير مؤخرًا عن دراسة الولايات المتحدة الأمريكية، فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من عدة دول بينها مصر، قال إن صادرات مصر من منتجات الحديد والصلب، لا ينطبق عليها شروط الإغراق، وفقًا للإجراءات المنظمة للتجارة العالمية، لافتًا إلى أنه لكى تكون منتجات دولة مغرقة لأخرى، فإن صادراتها يجب أن تكون موثرة جدًا، ولا تقل عن %3 من إجمالى واردات الدولة المتضررة، وصادرات مصر لأمريكا فى هذا النشاط لم تصل لتلك المعدلات.
وفى رده عن دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، أكد أن مجلسى الدولة والوزراء يراجعان مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيدًا لتقديمه للبرلمان لإقراره خلال الأسبوعين المقبلين.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه المشروعات، التى تُمثل أكثر من %80 من الاقتصاد المصرى، وكذلك آليات التمويل، وإجراءات تشجيع القطاع العشوائى للانضمام للاقتصاد الرسمى.
وحول إجراءات ترشيد الاستيراد العشوائى أكد «قابيل» أنها أسهمت فى خفض العجز بالميزان التجارى، بقيمة 12 مليار دولار، العام الماضى.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية، أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلى، والاستفادة من تحرير سعر الصرف، والتصدير للخارج؛ مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على إجمالى 779 طلب توسعات لمصانع قائمة، خلال 2016 و2017، بقيمة إنتاج بلغت 129 مليار جنيه، وإجمالى استثمارات 39 مليار جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
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